Рональд КУМАН: «Мы вели 2:0, я не ожидал ничьей»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал ничью с «Леванте» (3:3) в матче 36-го тура испанской Примеры.

«В первом тайме мы играли хорошо, с интенсивностью и хорошим ритмом, создавали голевые моменты. С начала второго тайма мы начали терять мяч, снизили интенсивность, и соперник удивил нас в нескольких эпизодах. А когда вы позволили оппоненту вернуться в игру, уже сложно что-то изменить. «Леванте» преуспел в этом.

Как тренер, ты всегда несешь наибольшую ответственность за результат. Я спрашиваю себя, чем мы занимались в перерыве. Мы вроде бы говорили об улучшении ситуации в защите и поддержании интенсивности, но не сделали этого. Мы вели 2:0, я не ожидал ничьей», - сказал Куман.