Рональд КУМАН: «Мы вели 2:0, я не ожидал ничьей»

Наставник «Барселоны» – о потерянных очках в матче с «Леванте»

  • 12.05.2021 05:01
  • 405 просмотров
  • 1 комментарий
Рональд КУМАН: «Мы вели 2:0, я не ожидал ничьей»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Куман

Главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал ничью с «Леванте» (3:3) в матче 36-го тура испанской Примеры.

«В первом тайме мы играли хорошо, с интенсивностью и хорошим ритмом, создавали голевые моменты. С начала второго тайма мы начали терять мяч, снизили интенсивность, и соперник удивил нас в нескольких эпизодах. А когда вы позволили оппоненту вернуться в игру, уже сложно что-то изменить. «Леванте» преуспел в этом.

Как тренер, ты всегда несешь наибольшую ответственность за результат. Я спрашиваю себя, чем мы занимались в перерыве. Мы вроде бы говорили об улучшении ситуации в защите и поддержании интенсивности, но не сделали этого. Мы вели 2:0, я не ожидал ничьей», - сказал Куман.

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Источник — AS

(1 голос)

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Комментарии
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 12.05.2021 05:35
    0
    Я рідко дивлюся матчі Барси, але з того що бачив - Куман "ніякий" тренер. На мою суб'єктивну думку його треба змінювати, бо з ним Барса нічого не виграє в Європі. Умовний Тухель його просто декласує.
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    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 12.05.2021 05:35
    0
    Я рідко дивлюся матчі Барси, але з того що бачив - Куман "ніякий" тренер. На мою суб'єктивну думку його треба змінювати, бо з ним Барса нічого не виграє в Європі. Умовний Тухель його просто декласує.
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