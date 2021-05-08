В матче 25-го тура Первой лиги Украины «Прикарпатье» обыграло «Агробизнес» - 2:1.
«Прикарпатье» - «Агробизнес» - 2:1
Голы: Дытко, 63, Хома, 86 - Черненко, 90.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Руслан Черненко (Агробизнес).
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Хома (Прикарпатье).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Роман Дытко (Прикарпатье).
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Источник — Sport.ua
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вратарь не ловит и не отбивает в сторону после скидки своего
а прямо на ход выдаёт бинзнецу)))
вратарь не ловит и не отбивает в сторону после скидки своего
а прямо на ход выдаёт бинзнецу)))
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