25-й тур
Прикарпатье
2 : 1
Агробизнес
07.05.2021, FT

Прикарпатье — Агробизнес — 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча Первой лиги

  • 08.05.2021 09:24
  • 254 просмотра
  • 1 комментарий
Прикарпатье — Агробизнес — 2:1. Видео голов и обзор матча
© ФК Прикарпатье

В матче 25-го тура Первой лиги Украины «Прикарпатье» обыграло «Агробизнес» - 2:1.

«Прикарпатье» - «Агробизнес» - 2:1
Голы: Дытко, 63, Хома, 86 - Черненко, 90.

Смотрите видео голов и обзор матча:

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Руслан Черненко (Агробизнес).
86' ГОЛ ! Мяч забил Андрей Хома (Прикарпатье).
63' ГОЛ ! Мяч забил Роман Дытко (Прикарпатье).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    var
    online
      var, 08.05.2021 10:20
    0
    первый гол шикарный
    вратарь не ловит и не отбивает в сторону после скидки своего
    а прямо на ход выдаёт бинзнецу)))
    Ссылка
    var
    online
      var, 08.05.2021 10:20
    0
    первый гол шикарный
    вратарь не ловит и не отбивает в сторону после скидки своего
    а прямо на ход выдаёт бинзнецу)))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности