Прикарпатье — Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 7 мая, состоится поединок 25-го тура Первой лиги Украины, в котором «Прикарпатье» примет «Агробизнес».
Матч пройдет в Ивано-Франковске на стадионе «Рух». Прямая трансляция встречи начнется в 16:00.
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Источник — ФК Прикарпатье
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