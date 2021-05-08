Горняк-Спорт – Альянс – 2:3. Видео голов и обзор матча

В матче 25-го тура Первой лиги Украины харьковский «Горняк-Спорт» на своем поле уступил «Альянсу» со счетом 2:3.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Николай Агапов (Альянс).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Романов (Горняк-Спорт).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Николай Агапов (Альянс).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Лукас Вентура (Горняк-Спорт).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Николай Агапов (Альянс).
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Источник — Sport.ua
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