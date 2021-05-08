СЕЛЕЗНЕВ: «Согласен, что фанаты Днепра не поймут мой переход в Днепр-1»

Украинский нападающий «Колоса» Евгений Селезнев, отчисленный из команды, рассказал о возможном переходе в «Днепр-1»:

«Я мог перейти в «Днепр-1». Так получилось, что не перешел. Это продолжение моей карьеры. У меня есть цель – побить рекорд [по количеству голов в истории УПЛ]. Это раз.

Никогда не говорил плохого слова про «Днепр-1». Уважаю его, просто сказал, что это разные клубы. Это действительно разные клубы.

Согласен, что фанаты «Днепра» не поймут мой переход в «Днепр-1». Пока ничего нет. Но никогда не говори никогда».