Селезнева в Колосе не ждать. Игрок провел встречу с Костышиным

По информации источника, в истории можно ставить точку

  • 01.04.2021 20:50
  • 1228 просмотров
  • 1 комментарий
Селезнева в Колосе не ждать. Игрок провел встречу с Костышиным
© koloskovalivka.com

По информации журналиста Игоря Бурбаса, форвард Евгений Селезнев все же провел встречу с тренером «Колоса» Русланом Костышиным.

По итогам зимних сборов игрока исключили из состава команды за нарушение режима, однако Селезнев отрицает свою вину и хотел лично поговорить с наставником.

Несмотря на присутствие президента клуба, договориться сторонам не удалось, а Костышин не хочет видеть Селезнева в команде.

Не решился вопрос и с выплатой футболисту зарплаты.
 

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Источник — Twitter

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Комментарии
    bonv
      bonv, 01.04.2021 21:04
    +1
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    bonv
      bonv, 01.04.2021 21:04
    +1
    Плач "кормільца" в студію!
    Ссылка
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