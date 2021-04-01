Селезнева в Колосе не ждать. Игрок провел встречу с Костышиным

По информации журналиста Игоря Бурбаса, форвард Евгений Селезнев все же провел встречу с тренером «Колоса» Русланом Костышиным.
По итогам зимних сборов игрока исключили из состава команды за нарушение режима, однако Селезнев отрицает свою вину и хотел лично поговорить с наставником.
Несмотря на присутствие президента клуба, договориться сторонам не удалось, а Костышин не хочет видеть Селезнева в команде.
Не решился вопрос и с выплатой футболисту зарплаты.
Довгоочікувана тристороння зустріч у ковалівському форматі відбулася. Костишин та Селезньов нарешті подивилися один одному в очі. Але навіть за присутності президента Засухи не порозумілися. Гравець і надалі поза командою і без зарплати. Схоже, це остаточна крапка в історії.— Igor Burbas (@iburbas) April 1, 2021
Источник — Twitter
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