Селезнева в Колосе не ждать. Игрок провел встречу с Костышиным

По информации журналиста Игоря Бурбаса, форвард Евгений Селезнев все же провел встречу с тренером «Колоса» Русланом Костышиным.

По итогам зимних сборов игрока исключили из состава команды за нарушение режима, однако Селезнев отрицает свою вину и хотел лично поговорить с наставником.

Несмотря на присутствие президента клуба, договориться сторонам не удалось, а Костышин не хочет видеть Селезнева в команде.

Не решился вопрос и с выплатой футболисту зарплаты.

