Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Костышин поставил президенту Колоса детский ультиматум»

35-летний украинский форвард Евгений Селезнев рассказал, по чьему желанию его отстранили от выступлений за «Колос», несмотря на действующий контракт.
«Я сам не понимаю, что происходит. Я действительно этого не понимаю. Меня отстранили за то, что я якобы вышел на игру в нетрезвом состоянии. Ни доказательств, ни оснований никаких нет.
Я сам хочу до конца в этом разобраться. Этой истории не первый день. На самом деле, все просто. За неделю до этой истории я конфликтовал со вторым тренером, я еще с ним играл. И после этого началось капание в уши Костышину. Что меня нужно убирать, что я не подхожу. Это я все знаю, это мне говорят источники.
Кто второй тренер? Мы еще играли с ним в «Арсенале» (Селезнев выступал за киевский «Арсенал» с 2007 по 2008 годы — прим. ред.). Кузнецов Сергей. Ауты неплохо бросал.
Мы поговорили на повышенных тонах. Я думал, что тема закрыта, обычная бытовуха. И тут, я еще был в раздевалке, выскакивает история с нарушением режима. Это смешно звучало. Если люди обвиняют, должны быть какие-то доказательства. Я предоставил доказательства, что это все неправда. После этого версия поменялась. Мол, у меня проблема с главным тренером. Но причем здесь тогда нарушение режима? Потом появилась версия, что у меня плохие отношения внутри команды. Но это озвучил не Костышин. Сколько я ни пытался собираться, и президент клуба был инициатором этой встречи, он всячески ее избегает. Я не понимаю, почему от меня скрываются. Если человеку есть, что сказать, есть четкая позиция, с основаниями, с доказательствами. Но этого же всего нет, как выяснилось.
Говорят, что клуб ничего не говорил плохого. Но клуб и не опроверг. Президенту поставили детский ультиматум — или он (главный тренер Руслан Костышин — прим. ред.), или я.
Это правильно было, что меня отстранили изначально, потому что легче поменять футболиста, чем тренерский состав. Тогда возникает вопрос — кто будет платить мне зарплату? Президент, с которым мы пожимали руки? Или Руслан Костышин из своего кармана, из своих личных амбиций, потому что он не хочет видеть меня в команде, это он поставил ультиматум? Убрать меня из клуба — это было решение Костышина.
Контракт есть. Зарплату по нему пока не выплачивают», — рассказал Селезнев.
Контракт Селезнева принадлежит «Колосу», но футболист был исключен из состава команды после конфликта с главным тренером Русланом Костышиным на зимних учебно-тренировочных сборах.
В текущем сезоне Селезнев провел за «Колос» 12 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал одну результативную передачу.
Источник — Кент
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Не помню. В поезде я с полки упал, башкой ударился. Тут помню, тут...ничего.
Обзовись! Век воли не видать!
Суд помню, как шлем брали помню, в середине отрезало!
Так не бывает: тут помню тут не помню! Бывает! Я вот раз надрался, проснулся в милиции ничего не помню!
Как в Москву приехали помнишь? Нет.
Поселились в каком-то курятнике.А дальше? Выпили.
Заткнись! Дядя к тебе приехал какой-то, вы толковали с ним во дворе.
Чей дядя? Ты говорил, что гардеробщиком в зале... концертном.
Не помню. А потом? К барыге поехали! Куда?
На бульвар! Какой бульвар? Как называется?
Где машины ходят! Адреса не назову, а так помню.
Заткнитесь, пожалуйста. Устроили тут ромашка: помню-не помню. Дайте спать.
Просто так з команди не виганяють. Значить було за що. І певно, що було не перший раз
Я сам хочу до конца в этом разобраться. Этой истории не первый день (С)
——
Он типо не помнит в каком состоянии на игру вышел ?
Капец, и что этот Костышин себе позволяет
Я сам хочу до конца в этом разобраться. Этой истории не первый день (С)
——
Он типо не помнит в каком состоянии на игру вышел ?
Капец, и что этот Костышин себе позволяет
Я сам хочу до конца в этом разобраться. Этой истории не первый день (С)
——
Он типо не помнит в каком состоянии на игру вышел ?
Капец, и что этот Костышин себе позволяет
Просто так з команди не виганяють. Значить було за що. І певно, що було не перший раз
Я сам хочу до конца в этом разобраться. Этой истории не первый день (С)
——
Он типо не помнит в каком состоянии на игру вышел ?
Капец, и что этот Костышин себе позволяет
Не помню. В поезде я с полки упал, башкой ударился. Тут помню, тут...ничего.
Обзовись! Век воли не видать!
Суд помню, как шлем брали помню, в середине отрезало!
Так не бывает: тут помню тут не помню! Бывает! Я вот раз надрался, проснулся в милиции ничего не помню!
Как в Москву приехали помнишь? Нет.
Поселились в каком-то курятнике.А дальше? Выпили.
Заткнись! Дядя к тебе приехал какой-то, вы толковали с ним во дворе.
Чей дядя? Ты говорил, что гардеробщиком в зале... концертном.
Не помню. А потом? К барыге поехали! Куда?
На бульвар! Какой бульвар? Как называется?
Где машины ходят! Адреса не назову, а так помню.
Заткнитесь, пожалуйста. Устроили тут ромашка: помню-не помню. Дайте спать.
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