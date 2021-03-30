Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Костышин поставил президенту Колоса детский ультиматум»

Украинский нападающий рассказал о деталях конфликта с тренерским штабом клуба

  • 30.03.2021 11:46
  • 4263 просмотра
  • 18 комментариев
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Костышин поставил президенту Колоса детский ультиматум»
© ФК Колос. Евгений Селезнев

35-летний украинский форвард Евгений Селезнев рассказал, по чьему желанию его отстранили от выступлений за «Колос», несмотря на действующий контракт.

«Я сам не понимаю, что происходит. Я действительно этого не понимаю. Меня отстранили за то, что я якобы вышел на игру в нетрезвом состоянии. Ни доказательств, ни оснований никаких нет.

Я сам хочу до конца в этом разобраться. Этой истории не первый день. На самом деле, все просто. За неделю до этой истории я конфликтовал со вторым тренером, я еще с ним играл. И после этого началось капание в уши Костышину. Что меня нужно убирать, что я не подхожу. Это я все знаю, это мне говорят источники.

Кто второй тренер? Мы еще играли с ним в «Арсенале» (Селезнев выступал за киевский «Арсенал» с 2007 по 2008 годы — прим. ред.). Кузнецов Сергей. Ауты неплохо бросал.

Мы поговорили на повышенных тонах. Я думал, что тема закрыта, обычная бытовуха. И тут, я еще был в раздевалке, выскакивает история с нарушением режима. Это смешно звучало. Если люди обвиняют, должны быть какие-то доказательства. Я предоставил доказательства, что это все неправда. После этого версия поменялась. Мол, у меня проблема с главным тренером. Но причем здесь тогда нарушение режима? Потом появилась версия, что у меня плохие отношения внутри команды. Но это озвучил не Костышин. Сколько я ни пытался собираться, и президент клуба был инициатором этой встречи, он всячески ее избегает. Я не понимаю, почему от меня скрываются. Если человеку есть, что сказать, есть четкая позиция, с основаниями, с доказательствами. Но этого же всего нет, как выяснилось.

Говорят, что клуб ничего не говорил плохого. Но клуб и не опроверг. Президенту поставили детский ультиматум — или он (главный тренер Руслан Костышин — прим. ред.), или я.

Это правильно было, что меня отстранили изначально, потому что легче поменять футболиста, чем тренерский состав. Тогда возникает вопрос — кто будет платить мне зарплату? Президент, с которым мы пожимали руки? Или Руслан Костышин из своего кармана, из своих личных амбиций, потому что он не хочет видеть меня в команде, это он поставил ультиматум? Убрать меня из клуба — это было решение Костышина.

Контракт есть. Зарплату по нему пока не выплачивают», — рассказал Селезнев.

Контракт Селезнева принадлежит «Колосу», но футболист был исключен из состава команды после конфликта с главным тренером Русланом Костышиным на зимних учебно-тренировочных сборах.

В текущем сезоне Селезнев провел за «Колос» 12 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал одну результативную передачу.

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Источник — Кент

(9 голосов)

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Комментарии
    Алексей Юрченко
    online
      Алексей Юрченко, 30.03.2021 12:51
    0
    Это же Селезнев, гопота плачет когда его встречает, адекватным же его не назовешь. Поэтому что удивительного что возникают конфликты, урка из человека никуда не денется.
    Ссылка
    onco-clown
    online
      onco-clown, 30.03.2021 12:49
    0
    Я так понимаю ситуация с его отстранением необратима, по-этому что он говорит уже не играет роли. Правильно ниже написали: если отстранили из клуба - значит было за что. Остальное лирика.
    Ссылка
    Vitvit
    online
      Vitvit, 30.03.2021 12:45
    0
    DK1970, 30.03.2021 12:31
    Какой же Селезнёв гнилой....ещё и баба базарная...
    По ходу очень гнилое))) та и был таким! А теперь скулит ....))))) потом выяснится , что это заговор против него, чтобы он не стал лучшим бомбардиром! Суркис все купил)))) Фу... какая мерзость)))) а Спорт юа, только и рад этого дыбила цитировать......))))) давно не слышали о Коноплянке, Коваленко и Ломаченко.... были же топ новости!!!))))))
    Ссылка
    vovast
    online
      vovast, 30.03.2021 12:41
    -1
    Селезнев мудак, но в этой ситуации он прав на 99+%
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 30.03.2021 12:31
    +5
    Какой же Селезнёв гнилой....ещё и баба базарная...
    Ссылка
    Allegro_Barbaro
      Allegro_Barbaro, 30.03.2021 12:30
    0
    В світі є дві перманентні речі: схід і захід сонця, і аб'яснєнія Тунця по конфлікту з Костишиним))
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 30.03.2021 12:29
    0
    Burevesynik, 30.03.2021 12:23
    помню с пацанами в баре сидели культурно, помню тренировку, спор с помощником тренера, ахилы помню, помню болели ахилы, помню в Турции базар, аэропорт. Пил? - не пил (или не помню что помню)... Помню Киев-справки-президент клуба. За что отстранили? - не знаю (или не помню?)
    Ты что, не помнишь ничего?
    Не помню. В поезде я с полки упал, башкой ударился. Тут помню, тут...ничего.
    Обзовись! Век воли не видать!
    Суд помню, как шлем брали помню, в середине отрезало!
    Так не бывает: тут помню тут не помню! Бывает! Я вот раз надрался, проснулся в милиции ничего не помню!
    Как в Москву приехали помнишь? Нет.
    Поселились в каком-то курятнике.А дальше? Выпили.
    Заткнись! Дядя к тебе приехал какой-то, вы толковали с ним во дворе.
    Чей дядя? Ты говорил, что гардеробщиком в зале... концертном.
    Не помню. А потом? К барыге поехали! Куда?
    На бульвар! Какой бульвар? Как называется?
    Где машины ходят! Адреса не назову, а так помню.
    Заткнитесь, пожалуйста. Устроили тут ромашка: помню-не помню. Дайте спать.
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 30.03.2021 12:23
    0
    помню с пацанами в баре сидели культурно, помню тренировку, спор с помощником тренера, ахилы помню, помню болели ахилы, помню в Турции базар, аэропорт. Пил? - не пил (или не помню что помню)... Помню Киев-справки-президент клуба. За что отстранили? - не знаю (или не помню?)
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 30.03.2021 12:14
    0
    Все что тут детский это мозг у этого тюленя)
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 30.03.2021 12:14
    +1
    Селя, досить скиглити !
    Просто так з команди не виганяють. Значить було за що. І певно, що було не перший раз
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 30.03.2021 12:08
    +2
    Костышин умный тренер. Если говорит что Селезень бухой, можно верить.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 30.03.2021 12:08
    +1
    JekFunny, 30.03.2021 12:00
    Меня отстранили за то, что я якобы вышел на игру в нетрезвом состоянии. Ни доказательств, ни оснований никаких нет.
    Я сам хочу до конца в этом разобраться. Этой истории не первый день (С)
    ——
    Он типо не помнит в каком состоянии на игру вышел ?
    Капец, и что этот Костышин себе позволяет
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 30.03.2021 12:07
    +3
    господи, да уймите уже этого алкаша кормильца кто-то
    Ссылка
    Taykitanin
    online
      Taykitanin, 30.03.2021 12:06
    +3
    Дитяча отмазка про нема що їсти (кормить сім'ю прошла))). Після таких інтервью його жодна команда не візьме, хіба що експертом на футболи.
    Ссылка
    Ukrainian_football
    online
      Ukrainian_football, 30.03.2021 12:05
    +4
    Как я и раньше писал, это еще не вся правда об этом инциденте. Позже будут всплывать другие подробности.
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 30.03.2021 12:00
    +3
    Меня отстранили за то, что я якобы вышел на игру в нетрезвом состоянии. Ни доказательств, ни оснований никаких нет.
    Я сам хочу до конца в этом разобраться. Этой истории не первый день (С)
    ——
    Он типо не помнит в каком состоянии на игру вышел ?
    Капец, и что этот Костышин себе позволяет
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 30.03.2021 11:59
    +3
    Говорят уже на Киев бегает кормилец , что то вроде христианской лиги
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 30.03.2021 11:59
    +7
    Тренер і має вирішувати а не президент. Твоє діло було грати і не конфліктувати, і не бухати. А тепер будь мужиком і достойно відповідай за наслідки своїх немудрих рішень а не як завжди - "плачущим кормільцем". Тьфу, блін...
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 30.03.2021 11:59
    +7
    Тренер і має вирішувати а не президент. Твоє діло було грати і не конфліктувати, і не бухати. А тепер будь мужиком і достойно відповідай за наслідки своїх немудрих рішень а не як завжди - "плачущим кормільцем". Тьфу, блін...
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 30.03.2021 12:31
    +5
    Какой же Селезнёв гнилой....ещё и баба базарная...
    Ссылка
    Ukrainian_football
    online
      Ukrainian_football, 30.03.2021 12:05
    +4
    Как я и раньше писал, это еще не вся правда об этом инциденте. Позже будут всплывать другие подробности.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 30.03.2021 12:07
    +3
    господи, да уймите уже этого алкаша кормильца кто-то
    Ссылка
    Taykitanin
    online
      Taykitanin, 30.03.2021 12:06
    +3
    Дитяча отмазка про нема що їсти (кормить сім'ю прошла))). Після таких інтервью його жодна команда не візьме, хіба що експертом на футболи.
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 30.03.2021 12:00
    +3
    Меня отстранили за то, что я якобы вышел на игру в нетрезвом состоянии. Ни доказательств, ни оснований никаких нет.
    Я сам хочу до конца в этом разобраться. Этой истории не первый день (С)
    ——
    Он типо не помнит в каком состоянии на игру вышел ?
    Капец, и что этот Костышин себе позволяет
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 30.03.2021 11:59
    +3
    Говорят уже на Киев бегает кормилец , что то вроде христианской лиги
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 30.03.2021 12:08
    +2
    Костышин умный тренер. Если говорит что Селезень бухой, можно верить.
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 30.03.2021 12:14
    +1
    Селя, досить скиглити !
    Просто так з команди не виганяють. Значить було за що. І певно, що було не перший раз
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 30.03.2021 12:08
    +1
    JekFunny, 30.03.2021 12:00
    Меня отстранили за то, что я якобы вышел на игру в нетрезвом состоянии. Ни доказательств, ни оснований никаких нет.
    Я сам хочу до конца в этом разобраться. Этой истории не первый день (С)
    ——
    Он типо не помнит в каком состоянии на игру вышел ?
    Капец, и что этот Костышин себе позволяет
    Ссылка
    Алексей Юрченко
    online
      Алексей Юрченко, 30.03.2021 12:51
    0
    Это же Селезнев, гопота плачет когда его встречает, адекватным же его не назовешь. Поэтому что удивительного что возникают конфликты, урка из человека никуда не денется.
    Ссылка
    onco-clown
    online
      onco-clown, 30.03.2021 12:49
    0
    Я так понимаю ситуация с его отстранением необратима, по-этому что он говорит уже не играет роли. Правильно ниже написали: если отстранили из клуба - значит было за что. Остальное лирика.
    Ссылка
    Vitvit
    online
      Vitvit, 30.03.2021 12:45
    0
    DK1970, 30.03.2021 12:31
    Какой же Селезнёв гнилой....ещё и баба базарная...
    По ходу очень гнилое))) та и был таким! А теперь скулит ....))))) потом выяснится , что это заговор против него, чтобы он не стал лучшим бомбардиром! Суркис все купил)))) Фу... какая мерзость)))) а Спорт юа, только и рад этого дыбила цитировать......))))) давно не слышали о Коноплянке, Коваленко и Ломаченко.... были же топ новости!!!))))))
    Ссылка
    Allegro_Barbaro
      Allegro_Barbaro, 30.03.2021 12:30
    0
    В світі є дві перманентні речі: схід і захід сонця, і аб'яснєнія Тунця по конфлікту з Костишиним))
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 30.03.2021 12:29
    0
    Burevesynik, 30.03.2021 12:23
    помню с пацанами в баре сидели культурно, помню тренировку, спор с помощником тренера, ахилы помню, помню болели ахилы, помню в Турции базар, аэропорт. Пил? - не пил (или не помню что помню)... Помню Киев-справки-президент клуба. За что отстранили? - не знаю (или не помню?)
    Ты что, не помнишь ничего?
    Не помню. В поезде я с полки упал, башкой ударился. Тут помню, тут...ничего.
    Обзовись! Век воли не видать!
    Суд помню, как шлем брали помню, в середине отрезало!
    Так не бывает: тут помню тут не помню! Бывает! Я вот раз надрался, проснулся в милиции ничего не помню!
    Как в Москву приехали помнишь? Нет.
    Поселились в каком-то курятнике.А дальше? Выпили.
    Заткнись! Дядя к тебе приехал какой-то, вы толковали с ним во дворе.
    Чей дядя? Ты говорил, что гардеробщиком в зале... концертном.
    Не помню. А потом? К барыге поехали! Куда?
    На бульвар! Какой бульвар? Как называется?
    Где машины ходят! Адреса не назову, а так помню.
    Заткнитесь, пожалуйста. Устроили тут ромашка: помню-не помню. Дайте спать.
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 30.03.2021 12:23
    0
    помню с пацанами в баре сидели культурно, помню тренировку, спор с помощником тренера, ахилы помню, помню болели ахилы, помню в Турции базар, аэропорт. Пил? - не пил (или не помню что помню)... Помню Киев-справки-президент клуба. За что отстранили? - не знаю (или не помню?)
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 30.03.2021 12:14
    0
    Все что тут детский это мозг у этого тюленя)
    Ссылка
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