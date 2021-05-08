ДЕНИСОВ: «Матчи 26-го тура УПЛ развели по времени – на 14:00 и на 17:00»

УПЛ объявила о новом расписании последнего игрового дня, 9 мая

  • 08.05.2021 02:55
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  • 1 комментарий
ДЕНИСОВ: «Матчи 26-го тура УПЛ развели по времени – на 14:00 и на 17:00»
© Денисов Time

9 мая пройдут поединки последнего тура чемпионата Украины 2020/21. Большинство турнирных вопросов уже решено, поэтому УПЛ объявила о новом расписании игрового дня, поскольку изначально поединки были назначены на одно время.

Время начала матчей 26-го тура УПЛ (9 мая):

  • 14:00: Колос – Динамо, Заря – Александрия, Минай – Ворскла, Мариуполь – Десна. 
  • 17:00: Шахтер – Ингулец, Днепр-1 – Рух, Львов – Олимпик.

Футбольный журналист Александр Денисов прокомментировал решение УПЛ:

«Согласно регламенту, все матчи последнего тура должны начинаться в одно время. Но мы переговорили с руководством УПЛ и пришли ко мнению, что в интересах телезрителей мы можем эти матчи разделить, чтобы часть клубов сыграла в 14:00, а другая часть – в 17:00.

В два часа дня будут сыграны матчи, в которых решается судьба еврокубковых мест, с участием «Десны», «Ворсклы» и «Колоса». Те команды, которые играли в четверг, сыграют на несколько часов позже.

Все делается для того, чтобы зрители максимально посмотрели матчи. Мы и так страдаем от того, что интерес к трансляциям упал, особенно с началом пандемии коронавируса, когда трибуны опустели и картинка перестала быть живой».

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Источник — Денисов Time

(1 голос)

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Комментарии
    VAD
    online
      VAD, 08.05.2021 03:15
    0
    Ахаха, а как волали аналы про регламент когда минай отжигал
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 08.05.2021 03:15
    0
    Ахаха, а как волали аналы про регламент когда минай отжигал
    Ссылка
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