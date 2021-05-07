Кто будет судить в последнем туре? В УПЛ дебютирует еще одна женщина-арбитр

В матче 26-го тура УПЛ «Львов» – «Олимпик» дебютирует еще одна женщина-арбитр. 9 мая эту игру будет обслуживать Анастасия Романюк.

Анастасия Романюк провела 27 игр в Первой лиге. Теперь она в обойме УПЛ присоединится к уже ставшей известной Катерине Монзуль.

Комитет арбитров УАФ объявил имена судей на последний тур чемпионата Украины. Матчи с участием «Шахтера» и «Динамо» пройдут без работы системы VAR.

Назначения арбитров на 26-й тур УПЛ (9 мая):

14:00. Мариуполь – Десна: Николай Балакин (Киевская область), арбитр VAR – Сергей Бойко.

14:00. Минай – Ворскла: Виталий Романов (Днепр), арбитр VAR – Денис Шурман.

14:00. Колос – Динамо: Александр Омельченко (Славянск)

14:00. Заря – Александрия: Александр Соловьян (Киев)

17:00. Шахтер – Ингулец: Дмитрий Панчишин (Харьков)

17:00. Днепр-1 – Рух: Геннадий Серпутько (Одесса)

17:00. Львов – Олимпик: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)

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