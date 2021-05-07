Кто будет судить в последнем туре? В УПЛ дебютирует еще одна женщина-арбитр

9 мая на матче 26-го тура «Львов» – «Олимпик» отработает Анастасия Романюк

  • 07.05.2021 19:36
  • 2600 просмотров
  • 4 комментария
Кто будет судить в последнем туре? В УПЛ дебютирует еще одна женщина-арбитр
© УАФ. Анастасия Романюк

В матче 26-го тура УПЛ «Львов» – «Олимпик» дебютирует еще одна женщина-арбитр. 9 мая эту игру будет обслуживать Анастасия Романюк.

Анастасия Романюк провела 27 игр в Первой лиге. Теперь она в обойме УПЛ присоединится к уже ставшей известной Катерине Монзуль.

Комитет арбитров УАФ объявил имена судей на последний тур чемпионата Украины. Матчи с участием «Шахтера» и «Динамо» пройдут без работы системы VAR.

Назначения арбитров на 26-й тур УПЛ (9 мая):

  • 14:00. Мариуполь – Десна: Николай Балакин (Киевская область), арбитр VAR – Сергей Бойко.
  • 14:00. Минай – Ворскла: Виталий Романов (Днепр), арбитр VAR – Денис Шурман.
  • 14:00. Колос – Динамо: Александр Омельченко (Славянск)
  • 14:00. Заря – Александрия: Александр Соловьян (Киев)
  • 17:00. Шахтер – Ингулец: Дмитрий Панчишин (Харьков)
  • 17:00. Днепр-1 – Рух: Геннадий Серпутько (Одесса)
  • 17:00. Львов – Олимпик: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(5 голосов)

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Комментарии
    Andriy_Bugayov
    online
      Andriy_Bugayov, 07.05.2021 20:31
    0
    Diamond66689, 07.05.2021 20:07
    А де Рачиньска Луческу бы дуже радий був якщо б вона судила!
    Рачинсьkій вже п'ятдесят. Нехай сидить і внуkів нянчить.
    Ссылка
    Петя Рудик
    online
      Петя Рудик, 07.05.2021 20:22
    0
    Землячка, хай щастить!
    Ссылка
    Diamond66689
    online
      Diamond66689, 07.05.2021 20:07
    0
    А де Рачиньска Луческу бы дуже радий був якщо б вона судила!
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 07.05.2021 20:02
    0
    https://www.facebook.com/andriy.pavelko/posts/3899205043498448
    Вот интересная новость, а назначения сегодня уже не актуально.
    Хотя Вар очень правильно отправили
    Ссылка
    Andriy_Bugayov
    online
      Andriy_Bugayov, 07.05.2021 20:31
    0
    Diamond66689, 07.05.2021 20:07
    А де Рачиньска Луческу бы дуже радий був якщо б вона судила!
    Рачинсьkій вже п'ятдесят. Нехай сидить і внуkів нянчить.
    Ссылка
    Петя Рудик
    online
      Петя Рудик, 07.05.2021 20:22
    0
    Землячка, хай щастить!
    Ссылка
    Diamond66689
    online
      Diamond66689, 07.05.2021 20:07
    0
    А де Рачиньска Луческу бы дуже радий був якщо б вона судила!
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 07.05.2021 20:02
    0
    https://www.facebook.com/andriy.pavelko/posts/3899205043498448
    Вот интересная новость, а назначения сегодня уже не актуально.
    Хотя Вар очень правильно отправили
    Ссылка
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