Кто будет судить в последнем туре? В УПЛ дебютирует еще одна женщина-арбитр

В матче 26-го тура УПЛ «Львов» – «Олимпик» дебютирует еще одна женщина-арбитр. 9 мая эту игру будет обслуживать Анастасия Романюк.
Анастасия Романюк провела 27 игр в Первой лиге. Теперь она в обойме УПЛ присоединится к уже ставшей известной Катерине Монзуль.
Комитет арбитров УАФ объявил имена судей на последний тур чемпионата Украины. Матчи с участием «Шахтера» и «Динамо» пройдут без работы системы VAR.
Назначения арбитров на 26-й тур УПЛ (9 мая):
- 14:00. Мариуполь – Десна: Николай Балакин (Киевская область), арбитр VAR – Сергей Бойко.
- 14:00. Минай – Ворскла: Виталий Романов (Днепр), арбитр VAR – Денис Шурман.
- 14:00. Колос – Динамо: Александр Омельченко (Славянск)
- 14:00. Заря – Александрия: Александр Соловьян (Киев)
- 17:00. Шахтер – Ингулец: Дмитрий Панчишин (Харьков)
- 17:00. Днепр-1 – Рух: Геннадий Серпутько (Одесса)
- 17:00. Львов – Олимпик: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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Вот интересная новость, а назначения сегодня уже не актуально.
Хотя Вар очень правильно отправили
Вот интересная новость, а назначения сегодня уже не актуально.
Хотя Вар очень правильно отправили
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