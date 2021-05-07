Украинская бригада судей обслужит матч чемпионата Греции

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил о том, что украинская бригада арбитров во главе с Евгением Арановским обслужит ключевой матч чемпионата Греции между «Панатинаикосом» и АЕКом, в котором будет решаться судьба путевки в еврокубки.
Поединок состоится в воскресенье, 9 мая в Афинах на стадионе «Апостолос Николаидис». Отметим, что в составе АЕКа выступают три украинских футболиста – Дмитрий Чигринский, Евгений Шахов и Олег Данченко.
Напомним, в ноябре прошлого года Арановский обслуживал матч группового этапа Лиги Европы.
Источник — Facebook
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А второе, мы не знаем всех деталей этого договора.
Возможно не греки нам за это платят, а мы им.
Для того, что бы показать мнимые достижения, нашей дно-федерации!
Павелко очень любит фейковые и мнимые достижения. Для замыливания глаз и дешёвой показухи.
А второе, мы не знаем всех деталей этого договора.
Возможно не греки нам за это платят, а мы им.
Для того, что бы показать мнимые достижения, нашей дно-федерации!
Павелко очень любит фейковые и мнимые достижения. Для замыливания глаз и дешёвой показухи.
А второе, мы не знаем всех деталей этого договора.
Возможно не греки нам за это платят, а мы им.
Для того, что бы показать мнимые достижения, нашей дно-федерации!
Павелко очень любит фейковые и мнимые достижения. Для замыливания глаз и дешёвой показухи.
А второе, мы не знаем всех деталей этого договора.
Возможно не греки нам за это платят, а мы им.
Для того, что бы показать мнимые достижения, нашей дно-федерации!
Павелко очень любит фейковые и мнимые достижения. Для замыливания глаз и дешёвой показухи.
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