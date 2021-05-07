Украинская бригада судей обслужит матч чемпионата Греции

Бригада Евгения Арановского будет работать на матче «Панатинаикос» - АЕК

  • 07.05.2021 13:54
  • 877 просмотров
  • 5 комментариев
Украинская бригада судей обслужит матч чемпионата Греции
© УАФ. Евгений Арановский

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил о том, что украинская бригада арбитров во главе с Евгением Арановским обслужит ключевой матч чемпионата Греции между «Панатинаикосом» и АЕКом, в котором будет решаться судьба путевки в еврокубки.

Поединок состоится в воскресенье, 9 мая в Афинах на стадионе «Апостолос Николаидис». Отметим, что в составе АЕКа выступают три украинских футболиста – Дмитрий Чигринский, Евгений Шахов и Олег Данченко.

Напомним, в ноябре прошлого года Арановский обслуживал матч группового этапа Лиги Европы.

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(2 голоса)

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Комментарии
    zelia73
    online
      zelia73, 07.05.2021 14:42
    +1
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    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 07.05.2021 14:17
    +2
    adidas77, 07.05.2021 14:10
    Это первое.
    А второе, мы не знаем всех деталей этого договора.
    Возможно не греки нам за это платят, а мы им.
    Для того, что бы показать мнимые достижения, нашей дно-федерации!
    Павелко очень любит фейковые и мнимые достижения. Для замыливания глаз и дешёвой показухи.
    Я думаю, что может быть и так, наша федерация заплатила их федерации, чтобы обелить старого макаронника, показать какой он супер классный, хотя по факту это просто убого. Так как Греция коррумпированная страна. Но также, кто-то из этих двух клубов промотивирует наших "честных" арбитров через нашу федерацию. Других вариантов нет
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 07.05.2021 14:10
    +5
    Vitalii_13UA, 07.05.2021 14:04
    Ну, здесь все логично, Греция кажется одна из самых коррумпированных стран в ЕС) Поэтому чем гордиться Павелка, хз. Тем, что наши продажные арбитры будут обслужить такой же странный чемп?)
    Это первое.
    А второе, мы не знаем всех деталей этого договора.
    Возможно не греки нам за это платят, а мы им.
    Для того, что бы показать мнимые достижения, нашей дно-федерации!
    Павелко очень любит фейковые и мнимые достижения. Для замыливания глаз и дешёвой показухи.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 07.05.2021 14:04
    +4
    Ну, здесь все логично, Греция кажется одна из самых коррумпированных стран в ЕС) Поэтому чем гордиться Павелка, хз. Тем, что наши продажные арбитры будут обслужить такой же странный чемп?)
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    ihor5235
    online
      ihor5235, 07.05.2021 13:59
    +1
    Можно значит уже ставочку делать на АЕК! Наши могут помочь землякам! Аха ха
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 07.05.2021 14:10
    +5
    Vitalii_13UA, 07.05.2021 14:04
    Ну, здесь все логично, Греция кажется одна из самых коррумпированных стран в ЕС) Поэтому чем гордиться Павелка, хз. Тем, что наши продажные арбитры будут обслужить такой же странный чемп?)
    Это первое.
    А второе, мы не знаем всех деталей этого договора.
    Возможно не греки нам за это платят, а мы им.
    Для того, что бы показать мнимые достижения, нашей дно-федерации!
    Павелко очень любит фейковые и мнимые достижения. Для замыливания глаз и дешёвой показухи.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 07.05.2021 14:04
    +4
    Ну, здесь все логично, Греция кажется одна из самых коррумпированных стран в ЕС) Поэтому чем гордиться Павелка, хз. Тем, что наши продажные арбитры будут обслужить такой же странный чемп?)
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 07.05.2021 14:17
    +2
    adidas77, 07.05.2021 14:10
    Это первое.
    А второе, мы не знаем всех деталей этого договора.
    Возможно не греки нам за это платят, а мы им.
    Для того, что бы показать мнимые достижения, нашей дно-федерации!
    Павелко очень любит фейковые и мнимые достижения. Для замыливания глаз и дешёвой показухи.
    Я думаю, что может быть и так, наша федерация заплатила их федерации, чтобы обелить старого макаронника, показать какой он супер классный, хотя по факту это просто убого. Так как Греция коррумпированная страна. Но также, кто-то из этих двух клубов промотивирует наших "честных" арбитров через нашу федерацию. Других вариантов нет
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 07.05.2021 14:42
    +1
    СКАНДАЛ ОБЕСПЕЧЕН
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 07.05.2021 13:59
    +1
    Можно значит уже ставочку делать на АЕК! Наши могут помочь землякам! Аха ха
    Ссылка
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