Украинская бригада судей обслужит матч чемпионата Греции

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил о том, что украинская бригада арбитров во главе с Евгением Арановским обслужит ключевой матч чемпионата Греции между «Панатинаикосом» и АЕКом, в котором будет решаться судьба путевки в еврокубки.

Поединок состоится в воскресенье, 9 мая в Афинах на стадионе «Апостолос Николаидис». Отметим, что в составе АЕКа выступают три украинских футболиста – Дмитрий Чигринский, Евгений Шахов и Олег Данченко.

Напомним, в ноябре прошлого года Арановский обслуживал матч группового этапа Лиги Европы.