Украинская бригада арбитров рассудит матч группового раунда Лиги Европы

На поединке третьего тура группового раунда Лиги Европы в квартете J «Антверпен» (Бельгия) - ЛАСК (Австрия) будет работать украинская судейская бригада во главе с Евгением Арановским.
На линиях Арановскому будут помогать Владимир Высоцкий и Виктор Матяш. Четвертый арбитр - Виталий Романов.
Добавим, что матч состоится в четверг, 5 ноября, и начнется в 22.00 по киевскому времени.
Напомним, что в составе ЛАСКа выступает защитник национальной сборной Украины Евгений Чеберко.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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