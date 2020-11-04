Украинская бригада арбитров рассудит матч группового раунда Лиги Европы

На поединке третьего тура группового раунда Лиги Европы в квартете J «Антверпен» (Бельгия) - ЛАСК (Австрия) будет работать украинская судейская бригада во главе с Евгением Арановским.



На линиях Арановскому будут помогать Владимир Высоцкий и Виктор Матяш. Четвертый арбитр - Виталий Романов.



Добавим, что матч состоится в четверг, 5 ноября, и начнется в 22.00 по киевскому времени.



Напомним, что в составе ЛАСКа выступает защитник национальной сборной Украины Евгений Чеберко.