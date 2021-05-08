36-й тур
Ланс
0 : 3
Лилль
07.05.2021, FT

Ланс – Лилль – 0:3. Еще 2 победы Лиллю до чемпионства. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 36-го тура чемпионата Франции

  • 08.05.2021 01:38
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Ланс – Лилль – 0:3. Еще 2 победы Лиллю до чемпионства. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

7 мая прошел стартовый поединок 36-го тура чемпионата Франции.

«Лилль» набрал 79 очков и продолжает лидировать в Лиге 1, опережая «ПСЖ» (75 очков и матч в запасе). Еще 2 победы нужны «Лиллю» для чемпионства.

Смотрите видео голов и обзор матча «Ланс»«Лилль» – 0:3.

Голы: Бурак Йылмаз, 4 (пен), 40, Давид, 60.

События матча
60' ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Дэвид (Лилль).
40' ГОЛ ! Мяч забил Бурак Йилмаз (Лилль).
35' Клеман Мишлен (Ланс) получает красную карточку.
4' ГОЛ ! С пенальти забил Бурак Йилмаз (Лилль).
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Источник — Sport.ua

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