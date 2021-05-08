Ланс – Лилль – 0:3. Еще 2 победы Лиллю до чемпионства. Видео голов и обзор

7 мая прошел стартовый поединок 36-го тура чемпионата Франции.
«Лилль» набрал 79 очков и продолжает лидировать в Лиге 1, опережая «ПСЖ» (75 очков и матч в запасе). Еще 2 победы нужны «Лиллю» для чемпионства.
Смотрите видео голов и обзор матча «Ланс» – «Лилль» – 0:3.
Голы: Бурак Йылмаз, 4 (пен), 40, Давид, 60.
События матча
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Дэвид (Лилль).
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Бурак Йилмаз (Лилль).
|35'
|Клеман Мишлен (Ланс) получает красную карточку.
|4'
|ГОЛ ! С пенальти забил Бурак Йилмаз (Лилль).
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Источник — Sport.ua
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