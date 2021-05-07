В Польше наигрался? Назарий Русин может перейти в Днепр-1

22-летний футболист играет на правах аренды в варшавской «Легии»

  • 07.05.2021 22:23
  • 1656 просмотров
  • 6 комментариев
В Польше наигрался? Назарий Русин может перейти в Днепр-1
© ФК Легия. Назарий Русин

Нападающий «Динамо» Назарий Русин может продолжить свою карьеру в «Днепре-1».

22-летний футболист вторую половину текущего сезона проводит на правах аренды в варшавской «Легии».

Поляки отправили Русина в дубль и хотят досрочно вернуть в Киев форварда, который отыграл за команду лишь 1 официальный матч (в Кубке Польши).

В первой половине сезона Русин не мог пробиться в основу команды Мирчи Луческу и сыграл за «Динамо» 1 матч в УПЛ.

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Источник — Динамомания

(3 голоса)

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Комментарии
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 07.05.2021 23:43
    0
    Уже його уявляю старим пенсом, який дає інтерв'ю і згадує, який був звєрь, але ж він такий пацан був, що за правду- матушку тому і не заграв. Тяжкий цей хлопчина видно відразу візуально, щось не добре в ньому є і сільськосамовпевнене. Не як у професійного гравця, а як сільської зірки, яка думає, що він покручє месі
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 07.05.2021 23:26
    0
    з нього такий футболіст, а тим більше форвард, як з гівна куля, мажор кончєний!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 07.05.2021 22:48
    +1
    Че ездил не понятно или и правда думал что с ходу его в основе будут ставить?
    Ссылка
    lizerginnn
    online
      lizerginnn, 07.05.2021 22:42
    -1
    На фотке на наркомана похож
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    andrei saenko
    online
      andrei saenko, 07.05.2021 22:37
    +4
    Если в 22 года менять клубы как перчатки, то игрока, хорошего уровня с него не будет.
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 07.05.2021 22:31
    -2
    Зоря!
    Ссылка
    andrei saenko
    online
      andrei saenko, 07.05.2021 22:37
    +4
    Если в 22 года менять клубы как перчатки, то игрока, хорошего уровня с него не будет.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 07.05.2021 22:48
    +1
    Че ездил не понятно или и правда думал что с ходу его в основе будут ставить?
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 07.05.2021 23:43
    0
    Уже його уявляю старим пенсом, який дає інтерв'ю і згадує, який був звєрь, але ж він такий пацан був, що за правду- матушку тому і не заграв. Тяжкий цей хлопчина видно відразу візуально, щось не добре в ньому є і сільськосамовпевнене. Не як у професійного гравця, а як сільської зірки, яка думає, що він покручє месі
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 07.05.2021 23:26
    0
    з нього такий футболіст, а тим більше форвард, як з гівна куля, мажор кончєний!
    Ссылка
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