В Польше наигрался? Назарий Русин может перейти в Днепр-1

Нападающий «Динамо» Назарий Русин может продолжить свою карьеру в «Днепре-1».

22-летний футболист вторую половину текущего сезона проводит на правах аренды в варшавской «Легии».

Поляки отправили Русина в дубль и хотят досрочно вернуть в Киев форварда, который отыграл за команду лишь 1 официальный матч (в Кубке Польши).

В первой половине сезона Русин не мог пробиться в основу команды Мирчи Луческу и сыграл за «Динамо» 1 матч в УПЛ.