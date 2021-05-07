В Польше наигрался? Назарий Русин может перейти в Днепр-1

Нападающий «Динамо» Назарий Русин может продолжить свою карьеру в «Днепре-1».
22-летний футболист вторую половину текущего сезона проводит на правах аренды в варшавской «Легии».
Поляки отправили Русина в дубль и хотят досрочно вернуть в Киев форварда, который отыграл за команду лишь 1 официальный матч (в Кубке Польши).
В первой половине сезона Русин не мог пробиться в основу команды Мирчи Луческу и сыграл за «Динамо» 1 матч в УПЛ.
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Источник — Динамомания
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