Боруссия Д – РБ Лейпциг. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» сделал прогноз на матч 32-го тура немецкой Бундеслиги

  • 07.05.2021 21:59
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Боруссия Д – РБ Лейпциг. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 32-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд – «РБ Лейпциг»:

«Боруссия» на хорошем ходу. Команда Эдина Терзича четыре матча кряду побеждает. В предыдущей встрече «шмели» обыграли на выезде «Вольфсбург», а затем в рамках полуфинала Кубка Германии разгромили «Хольштайн» (5:0). «Лейпциг» в предыдущем туре обыграл дома «Штутгарт» (2:0), а затем в Бремене в полуфинале Кубка Германии победил «Вердер» (1:2). Да, «Лейпциг» и «Боруссия» сыграют сразу после этого матча финал Кубка Германии, который состоится 13 мая.

В турнирной таблице Бундеслиги «Лейпциг» с 64 очком идет вторым и, вероятнее всего, финиширует на этой позиции. А «Боруссия» с 55 баллами расположилась на пятой позиции! Такие три пятерки у дортмундцев, которые борются за попадание в Лигу чемпионов, а для этого нужно подняться на 3-4 места.

Соперники встречались между собой девять раз (у каждой команды по 2 победы и 5 раз они играли вничью). В первом круге дортмундцы победили на выезде со счетом 1:3.

«Боруссию» Дортмунд в этой игре устраивает только победа. Дортмундцы в следующем сезоне хотят выступать в Лиге чемпионов. В этом матче им нужно играть только на победу. Но это будет очень сложный поединок. Я надеюсь на это и думаю, что «Боруссия» добьется для себя позитивного результата в этой игре и победит», – сказал Бартулович.

Матч «Боруссия» Дортмунд – «РБ Лейпциг» состоится 8 мая. Начало встречи – в 16:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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