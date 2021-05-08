32-й тур
Боруссия Д
3 : 2
РБ Лейпциг
08.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Снова чемпион. Бавария выиграла 9 подряд титул Бундеслиги

Даже на поле не выходили

  • 08.05.2021 18:26
  • 1338 просмотров
  • 2 комментария
Снова чемпион. Бавария выиграла 9 подряд титул Бундеслиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Бавария» еще не начала свой матч очередного тура чемпионата Германии, однако официально стала чемпионом после того, как «Лейпциг» проиграл «Боруссии» Дортмунд 2:3.

РБ «Лейпциг» потерял шансы догнать мюнхенцев, которые выиграли 9 титул Бундеслиги кряду.

Всего у «Баварии» уже 31 чемпионство.

Чемпионат Германии 32-й тур

Боруссия Д - Лейпциг 3:2
Голы: Ройс, 7, Санчо, 51, 87 - Клостерманн, 63, Ольмо, 77

Хоффенхайм - Шальке 4:2
Голы: Крамарич, 47, Акпогума, 53, Баумгартнер, 60, Бебоу, 64 - Ут, 12, Мустафи, 42

Вольфсбург - Унион 3:0
Голы: Брекало, 12, 63, 90

Вердер - Байер 0:0
 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    lizerginnn
    online
      lizerginnn, 08.05.2021 19:15
    0
    Заслужено. Но не интересно от слова совсем.
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 08.05.2021 18:37
    +3
    Это уже скучно
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 08.05.2021 18:37
    +3
    Это уже скучно
    Ссылка
    lizerginnn
    online
      lizerginnn, 08.05.2021 19:15
    0
    Заслужено. Но не интересно от слова совсем.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности