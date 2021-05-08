Снова чемпион. Бавария выиграла 9 подряд титул Бундеслиги

«Бавария» еще не начала свой матч очередного тура чемпионата Германии, однако официально стала чемпионом после того, как «Лейпциг» проиграл «Боруссии» Дортмунд 2:3.
РБ «Лейпциг» потерял шансы догнать мюнхенцев, которые выиграли 9 титул Бундеслиги кряду.
Всего у «Баварии» уже 31 чемпионство.
Чемпионат Германии 32-й тур
Боруссия Д - Лейпциг 3:2
Голы: Ройс, 7, Санчо, 51, 87 - Клостерманн, 63, Ольмо, 77
Хоффенхайм - Шальке 4:2
Голы: Крамарич, 47, Акпогума, 53, Баумгартнер, 60, Бебоу, 64 - Ут, 12, Мустафи, 42
Вольфсбург - Унион 3:0
Голы: Брекало, 12, 63, 90
Вердер - Байер 0:0
#MiaSanMeister 🎉🎉🎉 pic.twitter.com/Z2NKuMvnZD— 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) May 8, 2021
Источник — Sport.ua
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