Снова чемпион. Бавария выиграла 9 подряд титул Бундеслиги

«Бавария» еще не начала свой матч очередного тура чемпионата Германии, однако официально стала чемпионом после того, как «Лейпциг» проиграл «Боруссии» Дортмунд 2:3.

РБ «Лейпциг» потерял шансы догнать мюнхенцев, которые выиграли 9 титул Бундеслиги кряду.

Всего у «Баварии» уже 31 чемпионство.

Чемпионат Германии 32-й тур

Боруссия Д - Лейпциг 3:2

Голы: Ройс, 7, Санчо, 51, 87 - Клостерманн, 63, Ольмо, 77

Хоффенхайм - Шальке 4:2

Голы: Крамарич, 47, Акпогума, 53, Баумгартнер, 60, Бебоу, 64 - Ут, 12, Мустафи, 42

Вольфсбург - Унион 3:0

Голы: Брекало, 12, 63, 90

Вердер - Байер 0:0

