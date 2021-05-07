35-й тур
Ливерпуль
0 : 0
Саутгемптон
08.05.2021 22:15   ТВ-трансляция: 

Ливерпуль – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Команда Юргена Клоппа не имеет права на ошибку

  • 07.05.2021 20:38
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Ливерпуль – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© twitter.com/lfc

В субботу, восьмого мая, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» в рамках матча 35-го тура чемпионата Англии местный «Ливерпуль» примет «Саутгемптон». Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени.

«Ливерпуль»

Мерсисайдцы поставили себя в очень неудобную ситуацию. «Красные» имеют в своем активе лишь 54 очка и идут на седьмом месте в турнирной таблице. Они отстают от зоны Лиги чемпионов (четвертого места, которое занимает «Челси») на семь очков. При этом, у подопечных Юргена Клоппа есть игра в запасе. Безусловно, непопадение в самый престижный клубный турнир Европы будет провалом. Как и сезон, в целом, поскольку «Ливерпуль» проведет его без трофеев, поскольку из Кубков и Лиги чемпионов уже вылетел.

В этой игре «Ливерпуль», конечно, будет фаворитом. Если он хочет попасть в Лигу чемпионов, ему больше терять очки нельзя. Мерсисайдцы не смогли выиграть два последних матча чемпионата, сыграв вничью с «Лидсом» и «Ньюкаслом», и тем самым осложнив себе жизнь. Главным конкурентом «красных» в борьбе за четвертое место, скорее всего, будет «Челси». «Ливерпулю» будет очень непросто. Впереди у команды Клоппа игры против «Манчестер Юнайтед», «Вест Бромвича», «Бернли» и «Кристал Пэласа».

Команда из Ливерпуля продолжает иметь серьезные проблемы с кадрами. Продолжают восстановление после травм Вирджил Ван Дейк, Джо Гомес, Жоэль Матип, Дивок Ориги и Джордан Хендерсон. Все они точно не выйдут на поле в этом матче.

«Саутгемптон»

У «Сотона» ситуация простая – ему уже ничего не нужно в этом сезоне. В настоящий момент «святые» имеют в своем активе 37 очков и занимают пятнадцатое место в турнирной таблице. «Саутгемптон» уже не сможет побороться даже за десятку сильнейших, а также не вылетит в Чемпионшип. По сути, команда Ральфа Хаззенхюттля доигрывает сезон и уже может начинать готовиться к следующему.

«Саутгемптон» не может выиграть уже четыре матча во всех турнирах. За это время «святые» вылетели из Кубка Англии, уступив в полуфинале «Лестеру», а также проиграли «Вест Бромвичу» и «Тоттенхэму» в чемпионате. А в последнем туре сыграли вничью с «Лестером».

В составе «Сотона» также хватает травмированных. Хаззенхюттль не сможет рассчитывать в этой игре на Райана Бертранда, Такуми Минамино и Уильяма Смолбона. Также под вопросом участие во встреча Данни Ингза, Майкла Обафеми и Ориоля Ромеу.

История встреч

Соперники провели между собой 113 матчей. Преимущество на стороне «Ливерпуля», который выиграл 57 поединков, еще 31 игра завершилась победой «Саутгемптона» и 25 ничьих.

Ориентировочные составы:

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнольд, Фабиньо, Кабак, Робертсон, Вейналдум, Алькантара, Мане, Салах, Жота, Фирмино.

«Саутгемптон»: Макарти, Уокер-Петерс, Беднарек, Стивенс, Салису, Телла, Армстронг, Уорд-Проуз, Минамино, Адамс, Редмонд.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой хозяев, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.30 по линии Parimatch.

8 мая, суббота

«Ливерпуль» – «Саутгемптон»
Ливерпуль. Стадион «Энфилд». 22:15
ТВ-трансляция на телеканале «Setanta Sports»
Прогноз Sport.ua — 3:1
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Источник — Sport.ua

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