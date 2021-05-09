35-й тур
Ливерпуль
2 : 0
Саутгемптон
08.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ливерпуль на своем поле нанес поражение Саутгемптону

Мерсисайдцы отметились двумя результативными ударами

  • 09.05.2021 01:06
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Ливерпуль на своем поле нанес поражение Саутгемптону
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 35 тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Саутгемптон» со счетом 2:0.

В первом тайме Садио Мане открыл счет, а в конце матча Тьяго Алькантара закрепил преимущество мерсисайдцев.

«Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице, имея игру в запасе.

«Ливерпуль» – «Саутгемптон» – 2:0

Голы: Мане (31), Тьаго Алькантара (90).

«Ливерпуль»: Алиссон, Уильямс, Филлипс, Робертсон, Александер-Арнолд, Мане (Джонс, 90), Тиаго Алькантара, Салах (Окслейд-Чемберлен, 87), Вейналдум, Диогу Жота (Фирмино, 79), Фабиньо.

«Саутгемптон»: Форстер, Беднарек, Стивенс, Уокер-Питерс, Вестергор, Армстронг, Телла (Обафеми, 66), Редмонд, Уорд-Проуз, Уолкотт (Диалло, 66), Адамс (Дженепо, 79).

 

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Источник — Sport.ua

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