Зидан может заменить Пирло в Ювентусе

С высокой долей вероятности, Зинедин Зидан покинет пост главного тренера «Реала» в конце нынешнего сезона.

Впрочем, французский специалист может не остаться без работы на следующий сезон. Он может заменить Андреа Пирло на посту главного тренера «Ювентуса».

Пирло будет уволен в конце нынешнего сезона, даже если выведет команду в Лигу чемпионов на следующий сезон. «Ювентус» рассматривает на замену ему кандидатуру Массимильяно Аллегри.

Ранее Зидан выступал за «Ювентус» в качестве игрока с 1996 по 2001 годы.