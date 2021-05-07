Зидан может заменить Пирло в Ювентусе

С высокой долей вероятности, Зинедин Зидан покинет пост главного тренера «Реала» в конце нынешнего сезона.
Впрочем, французский специалист может не остаться без работы на следующий сезон. Он может заменить Андреа Пирло на посту главного тренера «Ювентуса».
Пирло будет уволен в конце нынешнего сезона, даже если выведет команду в Лигу чемпионов на следующий сезон. «Ювентус» рассматривает на замену ему кандидатуру Массимильяно Аллегри.
Ранее Зидан выступал за «Ювентус» в качестве игрока с 1996 по 2001 годы.
Источник — Tuttosport
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