Зидан может заменить Пирло в Ювентусе

Француз может покинуть «Реал» в конце сезона

  • 07.05.2021 17:17
  • 341 просмотр
  • 0 комментариев
Зидан может заменить Пирло в Ювентусе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

С высокой долей вероятности, Зинедин Зидан покинет пост главного тренера «Реала» в конце нынешнего сезона.

Впрочем, французский специалист может не остаться без работы на следующий сезон. Он может заменить Андреа Пирло на посту главного тренера «Ювентуса».

Пирло будет уволен в конце нынешнего сезона, даже если выведет команду в Лигу чемпионов на следующий сезон. «Ювентус» рассматривает на замену ему кандидатуру Массимильяно Аллегри.

Ранее Зидан выступал за «Ювентус» в качестве игрока с 1996 по 2001 годы.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Tuttosport

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности