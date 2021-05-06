Зидан может покинуть Реал в конце сезона

Мадридский клуб может потерять главного тренера

  • 06.05.2021 20:31
  • 2122 просмотра
  • 1 комментарий
Зидан может покинуть Реал в конце сезона
© Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Зинедин Зидан в конце сезона может покинуть пост главного тренера «Реала». По информации Goal.com, такое ощущение складывается у игроков команды по поведению наставника.

Зидан устал от многих аспектов своей работы – эпидемии травм, напряженного календаря и критики в прессе. Также некоторые влиятельные игроки раздевалки «Реала», такие как Иско и Марсело, больше не поддерживают тренера.

Шансы на то, что Зидан решит остаться в «Реале», значительно упали после вылета команды в полуфинале Лиги чемпионов от «Челси».

Контракт Зидана с «Реалом» действует до лета 2022 года. Руководство клуба надеется убедить тренера доработать контракт до конца, но примет любое его решение.

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Источник — Goal.com

(18 голосов)

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Комментарии
    pike1
    online
      pike1, 06.05.2021 20:58
    0
    Зидан хороший тренер, но состав не для ЛЧ
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 06.05.2021 20:58
    0
    Зидан хороший тренер, но состав не для ЛЧ
    Ссылка
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