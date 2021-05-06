Зидан может покинуть Реал в конце сезона

Зинедин Зидан в конце сезона может покинуть пост главного тренера «Реала». По информации Goal.com, такое ощущение складывается у игроков команды по поведению наставника.

Зидан устал от многих аспектов своей работы – эпидемии травм, напряженного календаря и критики в прессе. Также некоторые влиятельные игроки раздевалки «Реала», такие как Иско и Марсело, больше не поддерживают тренера.

Шансы на то, что Зидан решит остаться в «Реале», значительно упали после вылета команды в полуфинале Лиги чемпионов от «Челси».

Контракт Зидана с «Реалом» действует до лета 2022 года. Руководство клуба надеется убедить тренера доработать контракт до конца, но примет любое его решение.