Аллегри летом вернется в Ювентус

Летом текущего года Массимильяно Аллегри вернется на пост главного тренера «Ювентуса». Об этом сообщает Sport Mediaset.

Что касается нынешнего наставника команды Андреа Пирло, то летом он точно будет уволен, даже если сумеет вывести «Ювентус» в Лигу чемпионов.

При этом отставка Пирло может состояться уже на этой неделе, если команда проиграет «Удинезе» в 34-м туре Серии А. В таком случае до конца сезона команду доведет Игор Тудор.

Напомним, Аллегри уже возглавлял «Ювентус» в 2014-2019 годах. С командой он 5 раз становился чемпионом Италии и дважды выводил «бьянконери» в финал Лиги чемпионов.