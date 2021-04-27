Пирло у стенки. Тренер будет уволен в случае поражения в следующем матче

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло в ближайшее время может распрощаться со своей работой.

Как сообщает итальянская пресса, 41-летний специалист будет отправлен в отставку в случае поражения в матче 34-го тура Серии А с «Удинезе», который состоится 2 мая.

В этом случае клуб до конца сезона примет Игор Тудор.

Напомним, Пирло возглавляет «Ювентус» с 8 августа 2020 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.

После 33 туров чемпионата Италии туринцы идут на пятом месте в таблице, набрав 66 очков.