Пирло у стенки. Тренер будет уволен в случае поражения в следующем матче

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло в ближайшее время может распрощаться со своей работой.
Как сообщает итальянская пресса, 41-летний специалист будет отправлен в отставку в случае поражения в матче 34-го тура Серии А с «Удинезе», который состоится 2 мая.
В этом случае клуб до конца сезона примет Игор Тудор.
Напомним, Пирло возглавляет «Ювентус» с 8 августа 2020 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.
После 33 туров чемпионата Италии туринцы идут на пятом месте в таблице, набрав 66 очков.
Источник — La Stampa
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