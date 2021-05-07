Реал снизил ценник на Азара

«Реал» намерен во время летнего трансферного окна продать вингера Эдена Азара. Дабы избавиться от игрока, «Реал» снизил свои требования по бельгийцу до 50 миллионов евро.

В «Реале» недовольны постоянными травмами Азара и его поведением после вылета команды в полуфинале Лиги чемпионов от «Челси».

В нынешнем сезоне на счету Азара 3 гола в 18 матчах за «Реал» во всех турнирах. Летом 2019 года «Реал» отдал «Челси» за Азара 115 миллионов евро.