ТаТоТаке: в Турции на тотал больше 3.5 в матче Миная поставили $100 тысяч

Скандальным получился поединок 25-го тура Украинской Премьер-лиги.

  • 07.05.2021 14:43
  • 4203 просмотра
  • 10 комментариев
ТаТоТаке: в Турции на тотал больше 3.5 в матче Миная поставили $100 тысяч
© ТаТоТаке

Ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский прокомментировал события матча 25-го тура УПЛ между «Минаем» и «Шахтером» (0:4):

«За день до матча в турецкой букмекерской конторе на тотал больше 3,5 (ТБ 3,5) в матче «Минай» – «Шахтер» было поставлено $100 тысяч.

Это аномально для УПЛ. Эта информация была донесена в УАФ, о ситуации знали Баранка, Костюченко, о ней знали внутри «Миная».

Человек из клуба мне подтвердил, что Севидов зашел в раздевалку и сказал: такая ситуация, ребята, вам трындец».

Напомним, скандальным получился матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги. Закарпатская команда закрылась в раздевалке и полчаса не хотела выходить на игру. Причина демарша закарпатского клуба – аномально подскочившие котировки ставок на поединок у букмекеров. Некоторые букмекерские конторы и вовсе перестали принимать ставки на данный матч.

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Источник — ТаТоТаке

(15 голосов)

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Комментарии
    var
    online
      var, 07.05.2021 16:09
    0
    lenares85, 07.05.2021 15:52
    наш чемптонат цирк особенно в конце чемпионата, Минай выигрывает у десны , ахаххаххахаха. Вчера видели игру перед своми воротами говорят забивайте мы мешать не будем. Интересно одно Шахтер знал ?
    Ты хоть видел гол Степаненко головой? Так ещё Кавани может.)))
    Нашим же страйкерам надо поучиться у Тараса.
    Ссылка
    var
    online
      var, 07.05.2021 16:07
    0
    Владимир Копяк, 07.05.2021 15:35
    Вопрос конечно интересный, кто-то знает как проверить?
    Есть свежей примеры.
    Динамо - Ингулец 5:0 и Ворскла - Динамо 1:5.
    Почему тут никого не интересует тотал-шмотал?
    Ингулец ещё спасался, а Ворскла могла продать ЛК.
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 07.05.2021 15:52
    -1
    наш чемптонат цирк особенно в конце чемпионата, Минай выигрывает у десны , ахаххаххахаха. Вчера видели игру перед своми воротами говорят забивайте мы мешать не будем. Интересно одно Шахтер знал ?
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 07.05.2021 15:35
    0
    var, 07.05.2021 15:15
    А в первом круге, когда сыграли 5:1, тотал был 5,5 ?
    Вопрос конечно интересный, кто-то знает как проверить?
    Ссылка
    Alf555
    online
      Alf555, 07.05.2021 15:35
    0
    Да а вчера болелы великого шахтёра обзывали Франкова но как видим дыму без огня не бывает.
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 07.05.2021 15:33
    0
    Только ленивый не знает, что почти все команды, ВСЕХ ЛИГ Украины, играют на тотализаторе! И все это под "крышей" УУФ,где рулят такие одиозные личности как павелки,костюченки и шестерки по-меньше. Они кровно были заинтересованны, чтобы в игре было забито более 3-х мячей. И это свершилось! Разбираться никто в УАФ не будет 100%, ведь могут выйти на себя... И что, этот единственный случай именно в этой игре? Таких случаев за год - более 300 во всех Лигах!!! Но все делают вид, что ничего не происходит, всех такая система устраивает....Откуда у нищих команд игроки живут припеваючи, откуда у наших арбитров дома,машины,дачи, магазины,фирмы и миллионы налички?
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 07.05.2021 15:31
    -2
    Venom, 07.05.2021 14:44
    #шахтервпердив!
    Болт тебе в сраку, кретин.
    Ссылка
    var
    online
      var, 07.05.2021 15:15
    +2
    А в первом круге, когда сыграли 5:1, тотал был 5,5 ?
    Ссылка
    Максим Кравченко
    online
      Максим Кравченко, 07.05.2021 15:07
    +2
    Турки принимают ставки на упл да ещё и такие?
    Ссылка
    Venom
      Venom, 07.05.2021 14:44
    0
    #шахтервпердив!
    Ссылка
    var
    online
      var, 07.05.2021 15:15
    +2
    А в первом круге, когда сыграли 5:1, тотал был 5,5 ?
    Ссылка
    Максим Кравченко
    online
      Максим Кравченко, 07.05.2021 15:07
    +2
    Турки принимают ставки на упл да ещё и такие?
    Ссылка
    var
    online
      var, 07.05.2021 16:09
    0
    lenares85, 07.05.2021 15:52
    наш чемптонат цирк особенно в конце чемпионата, Минай выигрывает у десны , ахаххаххахаха. Вчера видели игру перед своми воротами говорят забивайте мы мешать не будем. Интересно одно Шахтер знал ?
    Ты хоть видел гол Степаненко головой? Так ещё Кавани может.)))
    Нашим же страйкерам надо поучиться у Тараса.
    Ссылка
    var
    online
      var, 07.05.2021 16:07
    0
    Владимир Копяк, 07.05.2021 15:35
    Вопрос конечно интересный, кто-то знает как проверить?
    Есть свежей примеры.
    Динамо - Ингулец 5:0 и Ворскла - Динамо 1:5.
    Почему тут никого не интересует тотал-шмотал?
    Ингулец ещё спасался, а Ворскла могла продать ЛК.
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 07.05.2021 15:35
    0
    var, 07.05.2021 15:15
    А в первом круге, когда сыграли 5:1, тотал был 5,5 ?
    Вопрос конечно интересный, кто-то знает как проверить?
    Ссылка
    Alf555
    online
      Alf555, 07.05.2021 15:35
    0
    Да а вчера болелы великого шахтёра обзывали Франкова но как видим дыму без огня не бывает.
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 07.05.2021 15:33
    0
    Только ленивый не знает, что почти все команды, ВСЕХ ЛИГ Украины, играют на тотализаторе! И все это под "крышей" УУФ,где рулят такие одиозные личности как павелки,костюченки и шестерки по-меньше. Они кровно были заинтересованны, чтобы в игре было забито более 3-х мячей. И это свершилось! Разбираться никто в УАФ не будет 100%, ведь могут выйти на себя... И что, этот единственный случай именно в этой игре? Таких случаев за год - более 300 во всех Лигах!!! Но все делают вид, что ничего не происходит, всех такая система устраивает....Откуда у нищих команд игроки живут припеваючи, откуда у наших арбитров дома,машины,дачи, магазины,фирмы и миллионы налички?
    Ссылка
    Venom
      Venom, 07.05.2021 14:44
    0
    #шахтервпердив!
    Ссылка
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