ТаТоТаке: в Турции на тотал больше 3.5 в матче Миная поставили $100 тысяч

Ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский прокомментировал события матча 25-го тура УПЛ между «Минаем» и «Шахтером» (0:4):
«За день до матча в турецкой букмекерской конторе на тотал больше 3,5 (ТБ 3,5) в матче «Минай» – «Шахтер» было поставлено $100 тысяч.
Это аномально для УПЛ. Эта информация была донесена в УАФ, о ситуации знали Баранка, Костюченко, о ней знали внутри «Миная».
Человек из клуба мне подтвердил, что Севидов зашел в раздевалку и сказал: такая ситуация, ребята, вам трындец».
Напомним, скандальным получился матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги. Закарпатская команда закрылась в раздевалке и полчаса не хотела выходить на игру. Причина демарша закарпатского клуба – аномально подскочившие котировки ставок на поединок у букмекеров. Некоторые букмекерские конторы и вовсе перестали принимать ставки на данный матч.
Источник — ТаТоТаке
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Нашим же страйкерам надо поучиться у Тараса.
Динамо - Ингулец 5:0 и Ворскла - Динамо 1:5.
Почему тут никого не интересует тотал-шмотал?
Ингулец ещё спасался, а Ворскла могла продать ЛК.
Нашим же страйкерам надо поучиться у Тараса.
Динамо - Ингулец 5:0 и Ворскла - Динамо 1:5.
Почему тут никого не интересует тотал-шмотал?
Ингулец ещё спасался, а Ворскла могла продать ЛК.
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