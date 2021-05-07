ТаТоТаке: в Турции на тотал больше 3.5 в матче Миная поставили $100 тысяч

Ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский прокомментировал события матча 25-го тура УПЛ между «Минаем» и «Шахтером» (0:4):

«За день до матча в турецкой букмекерской конторе на тотал больше 3,5 (ТБ 3,5) в матче «Минай» – «Шахтер» было поставлено $100 тысяч.

Это аномально для УПЛ. Эта информация была донесена в УАФ, о ситуации знали Баранка, Костюченко, о ней знали внутри «Миная».

Человек из клуба мне подтвердил, что Севидов зашел в раздевалку и сказал: такая ситуация, ребята, вам трындец».