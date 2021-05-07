Сергей ПОЛИТЫЛО: «Рух воспользовался нашими провалами в обороне»

Полузащитник донецкого «Олимпика» Сергей Политыло прокомментировал разгромное поражение от львовского «Руха» (0:3) в матче 25-го тура украинской Премьер-лиги.

«В первые 15-20 минут мы проиграли матч. Почему-то у нас так происходит постоянно... Как-будто команда не выходит из раздевалки на старте матчей. Не доработали в отдельных моментах, много свободы давали нападающим «Руха», они, в свою очередь, хорошо цеплялись. Соперник воспользовался нашими провалами в обороне и к 30-й минуте уже выигрывал 3:0.

Возвращение Санжара? Я знаю Николаевича давно. Я приходил в «Олимпик», когда он еще был здесь. Я знаю и верю, что это его команда, он очень подходит «Олимпику». Конечно, у нового тренерского штаба было мало времени, чтобы что-то наладить, всего два дня. Но, можно не сомневаться, что с этим тренером команда в будущем будет давать результат.

Обидно, что отменили гол. Даже не для себя, а для команды. Может, это придало бы нам дополнительный импульс для возможного камбека. У нас впереди еще один матч. Хотелось бы уйти на отдых на положительных эмоциях», - сказал Политыло.