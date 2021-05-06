Журналист: «А вы думали, Севидова просто так брали в Минай?»

Футбольный журналист Игорь Бурбас прокомментировал события матча 25-го тура УПЛ между «Минаем» и «Шахтером» (0:4):
«А вы думали, Севидова просто так брали в «Минай»? Именно тогда руководством клуба были посажены ростки, которые яркими цветочками сошли сегодня».
Скандальным получился матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги. Закарпатская команда закрылась в раздевалке и полчаса не хотела выходить на игру.
Причина демарша закарпатского клуба – аномально подскочившие котировки ставок на поединок у букмекеров. Некоторые букмекерские конторы и вовсе перестали принимать ставки на данный матч.
А ви думали, Севідова просто так брали в Минай? Саме тоді керівництвом клубу були посаджені паростки, які яскравими квіточками зійшли сьогодні 🎰— Igor Burbas (@iburbas) May 6, 2021
Источник — Twitter
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