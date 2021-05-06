Журналист: «А вы думали, Севидова просто так брали в Минай?»

Игорь Бурбас отреагировал на скандальный матч между «Минаем» и «Шахтером»

  • 06.05.2021 22:59
  • 1189 просмотров
  • 1 комментарий
Журналист: «А вы думали, Севидова просто так брали в Минай?»
© Instagram. Александр Севидов

Футбольный журналист Игорь Бурбас прокомментировал события матча 25-го тура УПЛ между «Минаем» и «Шахтером» (0:4):

«А вы думали, Севидова просто так брали в «Минай»? Именно тогда руководством клуба были посажены ростки, которые яркими цветочками сошли сегодня».

Скандальным получился матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги. Закарпатская команда закрылась в раздевалке и полчаса не хотела выходить на игру.

Причина демарша закарпатского клуба – аномально подскочившие котировки ставок на поединок у букмекеров. Некоторые букмекерские конторы и вовсе перестали принимать ставки на данный матч.

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Источник — Twitter

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 06.05.2021 23:01
    +3
    Сливной бачок BurBuzz конечно в курсе всего как всегда
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 06.05.2021 23:01
    +3
    Сливной бачок BurBuzz конечно в курсе всего как всегда
    Ссылка
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