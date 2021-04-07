Источник: Минаем руководит Севидов, но его даже запрещают фотографировать

Официально наставником закарпатской команды числится Николай Цымбал

  • 07.04.2021 20:35
  • 425 просмотров
  • 3 комментария
Источник: Минаем руководит Севидов, но его даже запрещают фотографировать
© УНИАН. Александр Севидов

В клубе УПЛ «Минай» тренировочным процессом руководит Александр Севидов, хотя он считается только консультантом, информируют журналисты программы ТаТоТаке.

Официально наставником закарпатской команды числится Николай Цымбал.

В клубе соблюдают режим секретности и дали распоряжение сотрудникам, чтобы они не фотографировали и не снимали на видео Александра Севидова во время тренировок.

Ранее главный тренер «Миная» Николай Цымбал рассказывал о взаимоотношениях с Александром Севидовым так:

«Мы общаемся, он находится здесь. Это не секрет. Он работает над научно-методическим отделом, создает его в структуре клуба. Так как мы находимся в одной структуре, конечно, мы общаемся и советуемся, но последнее решение за мной».

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Источник — ТаТоТаке

(2 голоса)

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Комментарии
    funnycat
    online
      funnycat, 07.04.2021 20:47
    0
    Странно , Севидов который замешан в договорняках и продолжает работать - плохой и всеми порицаем.
    Мариуполь (Илличевец) так же замешан в договорянках.с Горняком - так же продолжает работать , на благо шахтёра , но у критиков Севидова эмоций не вызывает ?
    ——
    Ребят , может вам напомнить как ффу и баранка уже который год пытаются сделать вид что официально признанного догворняка Илличевец- Горянк спорт не было ?
    Ссылка
    Igor Игорь
      Igor Игорь, 07.04.2021 20:44
    0
    Михаил Степанов, 07.04.2021 20:40
    какой то стремный контрабандо-договорняцкий клюб
    Кокой клуб такой и тренер
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 07.04.2021 20:40
    0
    какой то стремный контрабандо-договорняцкий клюб
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 07.04.2021 20:47
    0
    Странно , Севидов который замешан в договорняках и продолжает работать - плохой и всеми порицаем.
    Мариуполь (Илличевец) так же замешан в договорянках.с Горняком - так же продолжает работать , на благо шахтёра , но у критиков Севидова эмоций не вызывает ?
    ——
    Ребят , может вам напомнить как ффу и баранка уже который год пытаются сделать вид что официально признанного догворняка Илличевец- Горянк спорт не было ?
    Ссылка
    Igor Игорь
      Igor Игорь, 07.04.2021 20:44
    0
    Михаил Степанов, 07.04.2021 20:40
    какой то стремный контрабандо-договорняцкий клюб
    Кокой клуб такой и тренер
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 07.04.2021 20:40
    0
    какой то стремный контрабандо-договорняцкий клюб
    Ссылка
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