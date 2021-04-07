Источник: Минаем руководит Севидов, но его даже запрещают фотографировать

В клубе УПЛ «Минай» тренировочным процессом руководит Александр Севидов, хотя он считается только консультантом, информируют журналисты программы ТаТоТаке.
Официально наставником закарпатской команды числится Николай Цымбал.
В клубе соблюдают режим секретности и дали распоряжение сотрудникам, чтобы они не фотографировали и не снимали на видео Александра Севидова во время тренировок.
Ранее главный тренер «Миная» Николай Цымбал рассказывал о взаимоотношениях с Александром Севидовым так:
«Мы общаемся, он находится здесь. Это не секрет. Он работает над научно-методическим отделом, создает его в структуре клуба. Так как мы находимся в одной структуре, конечно, мы общаемся и советуемся, но последнее решение за мной».
Источник — ТаТоТаке
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Мариуполь (Илличевец) так же замешан в договорянках.с Горняком - так же продолжает работать , на благо шахтёра , но у критиков Севидова эмоций не вызывает ?
——
Ребят , может вам напомнить как ффу и баранка уже который год пытаются сделать вид что официально признанного догворняка Илличевец- Горянк спорт не было ?
Мариуполь (Илличевец) так же замешан в договорянках.с Горняком - так же продолжает работать , на благо шахтёра , но у критиков Севидова эмоций не вызывает ?
——
Ребят , может вам напомнить как ффу и баранка уже который год пытаются сделать вид что официально признанного догворняка Илличевец- Горянк спорт не было ?
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