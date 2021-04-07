Источник: Минаем руководит Севидов, но его даже запрещают фотографировать

В клубе УПЛ «Минай» тренировочным процессом руководит Александр Севидов, хотя он считается только консультантом, информируют журналисты программы ТаТоТаке.

Официально наставником закарпатской команды числится Николай Цымбал.

В клубе соблюдают режим секретности и дали распоряжение сотрудникам, чтобы они не фотографировали и не снимали на видео Александра Севидова во время тренировок.

Ранее главный тренер «Миная» Николай Цымбал рассказывал о взаимоотношениях с Александром Севидовым так:

«Мы общаемся, он находится здесь. Это не секрет. Он работает над научно-методическим отделом, создает его в структуре клуба. Так как мы находимся в одной структуре, конечно, мы общаемся и советуемся, но последнее решение за мной».