Наставник Миная: «С Севидовым советуемся, но последние решения за мной»

Главный тренер «Миная» Николай Цымбал рассказал об участии Александра Севидова в жизни клуба.

«Санкции против владельца? Это не в моей компетенции, я не разбираюсь в этом. Наша задача - выходить и тренироваться, а также выполнить задачи, которые перед нами поставлены. Политические моменты не в моей компетенции. С Александром Севидовым мы общаемся, он находится здесь и это не секрет. Он работает над научно-методическим отделом, создает его в структуре клуба. Мы советуемся, но последние решения за мной», - сказал Цымбал.