Наставник Миная: «С Севидовым советуемся, но последние решения за мной»

Главный тренер «Миная» Николай Цымбал рассказал об участии Александра Севидова в жизни клуба.
«Санкции против владельца? Это не в моей компетенции, я не разбираюсь в этом. Наша задача - выходить и тренироваться, а также выполнить задачи, которые перед нами поставлены. Политические моменты не в моей компетенции. С Александром Севидовым мы общаемся, он находится здесь и это не секрет. Он работает над научно-методическим отделом, создает его в структуре клуба. Мы советуемся, но последние решения за мной», - сказал Цымбал.
Источник — Футбол 1/2/3
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Пора Минаю заканчивать - уж очень много особей со своеобразным прошлым и настоящим , собралось в одном месте.
Я говорю: Нет!
Последнее слово за мной.
Я говорю: Нет!
Последнее слово за мной.
Пора Минаю заканчивать - уж очень много особей со своеобразным прошлым и настоящим , собралось в одном месте.
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