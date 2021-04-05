Наставник Миная: «С Севидовым советуемся, но последние решения за мной»

Николай Цымбал рассказал об участии скандального тренера в жизни клуба

  • 05.04.2021 16:50
  • 478 просмотров
  • 4 комментария
Наставник Миная: «С Севидовым советуемся, но последние решения за мной»
© ФК Минай. Николай Цымбал

Главный тренер «Миная» Николай Цымбал рассказал об участии Александра Севидова в жизни клуба.

«Санкции против владельца? Это не в моей компетенции, я не разбираюсь в этом. Наша задача - выходить и тренироваться, а также выполнить задачи, которые перед нами поставлены. Политические моменты не в моей компетенции. С Александром Севидовым мы общаемся, он находится здесь и это не секрет. Он работает над научно-методическим отделом, создает его в структуре клуба. Мы советуемся, но последние решения за мной», - сказал Цымбал.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    dazo48
    online
      dazo48, 05.04.2021 17:39
    0
    youtu.be/y_BdjfRTeXY - Круто
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 05.04.2021 17:30
    0
    Шевчук заявив, що тренувальним процесом керує не Микола Цимбал, а дискваліфікований за договорняки Севідов.
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 05.04.2021 17:20
    0
    Цирк, для приезжих ...
    Пора Минаю заканчивать - уж очень много особей со своеобразным прошлым и настоящим , собралось в одном месте.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 05.04.2021 17:16
    +3
    Севидов спрашивает : Ты против?
    Я говорю: Нет!
    Последнее слово за мной.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 05.04.2021 17:16
    +3
    Севидов спрашивает : Ты против?
    Я говорю: Нет!
    Последнее слово за мной.
    Ссылка
    dazo48
    online
      dazo48, 05.04.2021 17:39
    0
    youtu.be/y_BdjfRTeXY - Круто
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 05.04.2021 17:30
    0
    Шевчук заявив, що тренувальним процесом керує не Микола Цимбал, а дискваліфікований за договорняки Севідов.
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 05.04.2021 17:20
    0
    Цирк, для приезжих ...
    Пора Минаю заканчивать - уж очень много особей со своеобразным прошлым и настоящим , собралось в одном месте.
    Ссылка
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