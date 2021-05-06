Владимир ЛЫСЕНКО: «Все в Колосе радовались попаданию в еврокубки»

Форвард «Колоса» - о победе над «Александрией»

  • 06.05.2021 19:45
  • 731 просмотр
  • 2 комментария
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Владимир ЛЫСЕНКО: «Все в Колосе радовались попаданию в еврокубки»
© ФК Колос. Владимир Лысенко

Вчера «Колос» в 25-м туре УПЛ на выезде обыграл «Александрию» 2:0 и досрочно обеспечил себе участие в еврокубках.

Форвард «Колоса» Владимир Лысенко поделился впечатлениями от матча:

«Знаете, поле для обеих команд одинаковое – конечно, сейчас не в очень идеальном состоянии. На кону этой игры стояла только победа, чтобы пробиться в еврокубки, поэтому было волнение, мы боялись пропустить, поэтому допускали ошибки.

Конечно, все радовались, узнав, что попали в еврокубки. Надо поблагодарить тренера, который усердно работает, и команду – от поваров и водителей до футболистов – в этом наша сила».

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Источник — ФК Колос Ковалевка

(3 голоса)

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Комментарии
    Шони
    online
      Шони, 06.05.2021 20:23
    0
    Где этот МЕТАЛ долго ждать еще, а то опять этот позор смотреть в ЛЕ
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 06.05.2021 19:48
    0
    всє
    Ссылка
    Шони
    online
      Шони, 06.05.2021 20:23
    0
    Где этот МЕТАЛ долго ждать еще, а то опять этот позор смотреть в ЛЕ
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 06.05.2021 19:48
    0
    всє
    Ссылка
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