Владимир ЛЫСЕНКО: «Все в Колосе радовались попаданию в еврокубки»

Вчера «Колос» в 25-м туре УПЛ на выезде обыграл «Александрию» 2:0 и досрочно обеспечил себе участие в еврокубках.

Форвард «Колоса» Владимир Лысенко поделился впечатлениями от матча:

«Знаете, поле для обеих команд одинаковое – конечно, сейчас не в очень идеальном состоянии. На кону этой игры стояла только победа, чтобы пробиться в еврокубки, поэтому было волнение, мы боялись пропустить, поэтому допускали ошибки.

Конечно, все радовались, узнав, что попали в еврокубки. Надо поблагодарить тренера, который усердно работает, и команду – от поваров и водителей до футболистов – в этом наша сила».