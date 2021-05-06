Тройка для Де Дзерби. Кого тренер Сассуоло заберет с собой в Шахтер

В Италии называют трех наиболее вероятных кандидатов на то, чтобы переехать в Украину

  • 06.05.2021 18:53
  • 5225 просмотров
  • 9 комментариев
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Тройка для Де Дзерби. Кого тренер Сассуоло заберет с собой в Шахтер
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Консильи

Донецкий «Шахтер», похоже, готовится объявить о назначении со следующего сезона на пост главного тренера команды нынешнего наставника «Сассуоло» Роберто Де Дзерби.

С итальянским специалистом уже согласованы детали 3-летнего контракта. Также «горняки» готовы подписать для Де Дзерби трех футболистов «Сассуоло», которых хочет видеть наставник, и которые не прочь покинуть Италию и переехать в Украину.

Помимо Филипа Джуричича и Жереми Бога, о которых сообщалось ранее, в список входит также 34-летний вратарь Андреа Консильи.

Ожидается, что конкретика в этом вопросе станет известна в конце сезона, так как Де Дзерби дал обещание руководству «Сассуоло», что доведет начатую работу до логичного завершения.

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Источник — SassuoloNews.net

(20 голосов)

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Комментарии
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 06.05.2021 19:29
    -1
    ДеЗербі ні в який Шахтар не йде.. Хватить італійських Бурбасів слухати.. Два італійських топів шукають тренера.. Це якшо зо
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 06.05.2021 19:26
    +1
    DKTheBest2, 06.05.2021 19:23
    Якщо підпишуть Консілью, то Трубіна вже не буде.
    Посадять Трубіна на лавку.
    Да, да, а как они квоту будут заполнять. За двоих Степу считать?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 06.05.2021 19:23
    +1
    Якщо підпишуть Консілью, то Трубіна вже не буде.
    Посадять Трубіна на лавку.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 06.05.2021 19:23
    0
    ZAKARPATFAN, 06.05.2021 19:08
    Ещё одну статью нашёл на другом сайте, так там говориться что Дзерби ещё хочет забрать двух защитников с собой: Кирикеша и Марлона.
    Кирикеш это уровень. 32 осенью будет. В лучшие годы 32 игры за Наполи за 5 лет
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 06.05.2021 19:20
    0
    Та пусть хоть все Сасуолло с собой берет, все равно Луч надерет зад
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 06.05.2021 19:10
    0
    Это пока всё жёлтая пресса. Какие в сраку вратари пенсионеры, это уже гониво...
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 06.05.2021 19:08
    -2
    Ещё одну статью нашёл на другом сайте, так там говориться что Дзерби ещё хочет забрать двух защитников с собой: Кирикеша и Марлона.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 06.05.2021 19:02
    +3
    Вот вратаря 34летнего нам не надо. У нас есть молодой Трубин, который пока тьфу тьфу тьфу пребывает в отличной форме и его длинющие ноги, руки и рост - его главные козыри.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 06.05.2021 19:00
    +7
    А нахрена Шахтарю 34-річний італійський воротар, якщо свій не набагато старіший (і явно не самий гірший) 36-річний "гріє банку"?
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 06.05.2021 19:00
    +7
    А нахрена Шахтарю 34-річний італійський воротар, якщо свій не набагато старіший (і явно не самий гірший) 36-річний "гріє банку"?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 06.05.2021 19:02
    +3
    Вот вратаря 34летнего нам не надо. У нас есть молодой Трубин, который пока тьфу тьфу тьфу пребывает в отличной форме и его длинющие ноги, руки и рост - его главные козыри.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 06.05.2021 19:26
    +1
    DKTheBest2, 06.05.2021 19:23
    Якщо підпишуть Консілью, то Трубіна вже не буде.
    Посадять Трубіна на лавку.
    Да, да, а как они квоту будут заполнять. За двоих Степу считать?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 06.05.2021 19:23
    +1
    Якщо підпишуть Консілью, то Трубіна вже не буде.
    Посадять Трубіна на лавку.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 06.05.2021 19:23
    0
    ZAKARPATFAN, 06.05.2021 19:08
    Ещё одну статью нашёл на другом сайте, так там говориться что Дзерби ещё хочет забрать двух защитников с собой: Кирикеша и Марлона.
    Кирикеш это уровень. 32 осенью будет. В лучшие годы 32 игры за Наполи за 5 лет
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 06.05.2021 19:20
    0
    Та пусть хоть все Сасуолло с собой берет, все равно Луч надерет зад
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 06.05.2021 19:10
    0
    Это пока всё жёлтая пресса. Какие в сраку вратари пенсионеры, это уже гониво...
    Ссылка
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