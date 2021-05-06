Тройка для Де Дзерби. Кого тренер Сассуоло заберет с собой в Шахтер

Донецкий «Шахтер», похоже, готовится объявить о назначении со следующего сезона на пост главного тренера команды нынешнего наставника «Сассуоло» Роберто Де Дзерби.
С итальянским специалистом уже согласованы детали 3-летнего контракта. Также «горняки» готовы подписать для Де Дзерби трех футболистов «Сассуоло», которых хочет видеть наставник, и которые не прочь покинуть Италию и переехать в Украину.
Помимо Филипа Джуричича и Жереми Бога, о которых сообщалось ранее, в список входит также 34-летний вратарь Андреа Консильи.
Ожидается, что конкретика в этом вопросе станет известна в конце сезона, так как Де Дзерби дал обещание руководству «Сассуоло», что доведет начатую работу до логичного завершения.
Источник — SassuoloNews.net
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