Тройка для Де Дзерби. Кого тренер Сассуоло заберет с собой в Шахтер

Донецкий «Шахтер», похоже, готовится объявить о назначении со следующего сезона на пост главного тренера команды нынешнего наставника «Сассуоло» Роберто Де Дзерби.

С итальянским специалистом уже согласованы детали 3-летнего контракта. Также «горняки» готовы подписать для Де Дзерби трех футболистов «Сассуоло», которых хочет видеть наставник, и которые не прочь покинуть Италию и переехать в Украину.

Помимо Филипа Джуричича и Жереми Бога, о которых сообщалось ранее, в список входит также 34-летний вратарь Андреа Консильи.

Ожидается, что конкретика в этом вопросе станет известна в конце сезона, так как Де Дзерби дал обещание руководству «Сассуоло», что доведет начатую работу до логичного завершения.