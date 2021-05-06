Ролан Гаррос. Восемь представителей Украины сыграют в квалификации

Опубликованы списки квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.

В женском одиночном разряде Украины представят Катарина Завацкая, Катерина Козлова, Леся Цуренко, Ангелина Калинина, Дарья Снигур и Катерина Бондаренко.

В мужском – Илья Марченко и Сергей Стаховский.

Отметим, что Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Марта Костюк проходят по рейтингу в основную сетку, но участие Даяны пока под большим вопросом. На данный момент Ястремская отстранена от соревнований до момента, пока ITF не вынесет окончательный вердикт по «допинговому» делу.

Открытый чемпионат Франции по теннису пройдет с 30 мая по 13 июня.