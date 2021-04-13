Три украинки попали в заявку основной сетки Ролан Гаррос

Четвертая – в альтернативном списке

  • 13.04.2021 19:15
  • 692 просмотра
  • 1 комментарий
Три украинки попали в заявку основной сетки Ролан Гаррос
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Три украинские теннисистки попали в заявочный список основной сетки Открытого чемпионата Франции.
 
Это Элина Свитолина (№5 WTA), Даяна Ястремская (№32 WTA) и Марта Костюк (№84 WTA).
 
На четвертом месте в альтернативном списке на попадание в основную сетку находится Катерина Козлова, которая воспользовалась «защищённым» рейтингом (№104 WTA).
 
Стоит отметить, что Ястремская на данный момент отстранена от выступлений  после положительного результата на допинг, ее участие на грунтовом Шлеме под большим вопросом.

Открытый чемпионат Франции по теннису пройдет с 30 мая по 13 июня.

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Источник — Большой теннис Украины

(6 голосов)

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Комментарии
    SandroKing
    online
      SandroKing, 13.04.2021 19:19
    +2
    Ястремская играть точно не будет. Там вопрос только о сроке дисквалификации.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 13.04.2021 19:19
    +2
    Ястремская играть точно не будет. Там вопрос только о сроке дисквалификации.
    Ссылка
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