Три украинки попали в заявку основной сетки Ролан Гаррос

Три украинские теннисистки попали в заявочный список основной сетки Открытого чемпионата Франции.



Это Элина Свитолина (№5 WTA), Даяна Ястремская (№32 WTA) и Марта Костюк (№84 WTA).



На четвертом месте в альтернативном списке на попадание в основную сетку находится Катерина Козлова, которая воспользовалась «защищённым» рейтингом (№104 WTA).



Стоит отметить, что Ястремская на данный момент отстранена от выступлений после положительного результата на допинг, ее участие на грунтовом Шлеме под большим вопросом.

Открытый чемпионат Франции по теннису пройдет с 30 мая по 13 июня.