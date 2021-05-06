Павел ОРИХОВСКИЙ: «Колос выполнил ту задачу, к которой мы шли целый сезон»

24-летний украинский хавбек «Колоса» Павел Ориховский, который является воспитанником «Динамо», поделился эмоциями после победы над «Александрией» (2:0).
«Хорошие эмоции. Я думаю, мы выполнили ту задачу, к которой шли целый сезон. Эта игра была как последний аккорд. Все очень рады и все празднуют. Все долго шли к этой цели.
В первом тайме мы выглядели лучше, а во втором играли по счету. Забили второй гол и упростили игру», - сказал Ориховский.
Отметим, что «Колос» уже точно сыграет в квалификации Лиги конференций в следующем сезоне.
Источник — Футбол 1/2/3
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