Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Рух

В воскресенье, 9 мая, состоится матч 26-го тура чемпионата Украины, в котором «Днепр-1» сыграет против львовского «Руха».
Поединок пройдет в Днепре на стадионе «Днепр-Арена», стартовый свисток прозвучит в 17:00.
«Днепр-1» – «Рух». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Униан».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Рух».
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Источник — Sport.ua
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