В четверг, 6 мая, состоится матч двадцать пятого тура чемпионата Украины, в котором встретятся «Минай» и донецкий «Шахтер».
Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», арбитр из Киева Владимир Новохатний даст стартовый свисток в 19:00.
Минай - Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Встречу в Киеве можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Футбол 2.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» - «Шахтер», за которой можно следить здесь.
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Источник — Sport.ua
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