В четверг, 6 мая, состоится матч двадцать пятого тура чемпионата Украины, в котором встретятся «Минай» и донецкий «Шахтер».

Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», арбитр из Киева Владимир Новохатний даст стартовый свисток в 19:00.

Минай - Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу в Киеве можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Футбол 2.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» - «Шахтер», за которой можно следить здесь.