Челси – Реал. Лунин в резерве. Тухель и Зидан назвали стартовые составы

5 мая в 22:00 в ответном поединке 1/2 финала Лиги чемпионов «Челси» принимает «Реал».

В первой встрече команды под аккомпанемент жуткого ливня расписали мировую в Мадриде (1:1). Команда Томаса Тухеля лучше провела начало встречи, открыв счет первой, но еще до перерыва отметился Карим Бензема, который в 33-летнем возрасте догнал легендарного нападающего «сливочных» Рауля Гонсалеса по количеству голов в Лиге чемпионов (по 71). Вторая половина встречи не принесла ни одной из команд успеха.

В прямом эфире поединок можно посмотреть на телеканале «Футбол 2» и сервисе MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Определены стартовые составы «Челси» – «Реал».