Паулу ФОНСЕКА: «Моуриньо проделает в Роме отличную работу»

Наставник «Ромы» - о своем преемнике

  • 05.05.2021 17:45
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  • 1 комментарий
Паулу ФОНСЕКА: «Моуриньо проделает в Роме отличную работу»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Вчера «Рома» объявила о том, что главный тренер команды Паулу Фонсека покинет свою должность в конце сезона. Его место займет другой португалец, Жозе Моуриньо.

Сам Фонсека прокомментировал назначение Моуриньо:

«Профессионализм для меня – священное качество. Я в порядке, как и в первый день, когда пришел в «Рому».

Я по-прежнему мотивирован и собираюсь проявить себя наилучшим образом до последнего дня в «Роме». Моуриньо – прекрасный тренер и проделает здесь отличную работу».

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Источник — Football-Italia

(2 голоса)

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Комментарии
    vitalikss86
      vitalikss86, 05.05.2021 17:46
    +1
    Давай в Александрию вместо Шарана-сможет мне кажется улучшить команду...а то Шаран уходит...а кто тренировать будет ?
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 05.05.2021 17:46
    +1
    Давай в Александрию вместо Шарана-сможет мне кажется улучшить команду...а то Шаран уходит...а кто тренировать будет ?
    Ссылка
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