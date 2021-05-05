Паулу ФОНСЕКА: «Моуриньо проделает в Роме отличную работу»

Вчера «Рома» объявила о том, что главный тренер команды Паулу Фонсека покинет свою должность в конце сезона. Его место займет другой португалец, Жозе Моуриньо.

Сам Фонсека прокомментировал назначение Моуриньо:

«Профессионализм для меня – священное качество. Я в порядке, как и в первый день, когда пришел в «Рому».

Я по-прежнему мотивирован и собираюсь проявить себя наилучшим образом до последнего дня в «Роме». Моуриньо – прекрасный тренер и проделает здесь отличную работу».