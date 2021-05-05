Гвардиола повторил достижение Фергюсона в Лиге чемпионов

Вчера «Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы прошел ПСЖ и вышел в финал Лиги чемпионов.

Этот успех позволил Гвардиоле повторить достижение Сэра Алекса Фергюсона и стать вторым в истории тренером, который выводил свои команды в финалы Лиги чемпионов в трех разных десятилетиях.

Пеп выходил в финалы Лиги чемпионов в 2009, 2011 и 2021 годах. Своих первые два финала с «Барселоной» он выиграл, причем именно у «Манчестер Юнайтед» Фергюсона. Кроме 2009 и 2011 годов, Сэр Алекс выходил в финалы с МЮ в 1999 и 2008 годах (оба – победные).

Также Гвардиола стал седьмым тренером в истории, который выходил в финал Лиги чемпионов с двумя разными клубами.