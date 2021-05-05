Гвардиола повторил достижение Фергюсона в Лиге чемпионов

Испанец выходил в финалы Лиги чемпионов в трех разных десятилетиях

  • 05.05.2021 17:08
  • 1187 просмотров
  • 1 комментарий
Гвардиола повторил достижение Фергюсона в Лиге чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера «Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы прошел ПСЖ и вышел в финал Лиги чемпионов.

Этот успех позволил Гвардиоле повторить достижение Сэра Алекса Фергюсона и стать вторым в истории тренером, который выводил свои команды в финалы Лиги чемпионов в трех разных десятилетиях.

Пеп выходил в финалы Лиги чемпионов в 2009, 2011 и 2021 годах. Своих первые два финала с «Барселоной» он выиграл, причем именно у «Манчестер Юнайтед» Фергюсона. Кроме 2009 и 2011 годов, Сэр Алекс выходил в финалы с МЮ в 1999 и 2008 годах (оба – победные).

Также Гвардиола стал седьмым тренером в истории, который выходил в финал Лиги чемпионов с двумя разными клубами.

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Источник — Squawka

(3 голоса)

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Комментарии
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 05.05.2021 18:31
    0
    Какой идиотский типа рекорд считают. Вы для еще посчитайте сколько раз сморкался победитель финала, идийоты этого опуса. Считайте выходы в финал, победы в финале Лиги Чемпионов. Вот это стоит того, чтобы читать, а так умри, изыйди написатель такой хрени езэбушной, не хочу тебя ваще видеть тут на сайте. Чтоб тебя черти взяли идийот глупый и тупой сука.
    Ссылка
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 05.05.2021 18:31
    0
    Какой идиотский типа рекорд считают. Вы для еще посчитайте сколько раз сморкался победитель финала, идийоты этого опуса. Считайте выходы в финал, победы в финале Лиги Чемпионов. Вот это стоит того, чтобы читать, а так умри, изыйди написатель такой хрени езэбушной, не хочу тебя ваще видеть тут на сайте. Чтоб тебя черти взяли идийот глупый и тупой сука.
    Ссылка
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