Гвардиола повторил достижение Фергюсона в Лиге чемпионов

Вчера «Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы прошел ПСЖ и вышел в финал Лиги чемпионов.
Этот успех позволил Гвардиоле повторить достижение Сэра Алекса Фергюсона и стать вторым в истории тренером, который выводил свои команды в финалы Лиги чемпионов в трех разных десятилетиях.
Пеп выходил в финалы Лиги чемпионов в 2009, 2011 и 2021 годах. Своих первые два финала с «Барселоной» он выиграл, причем именно у «Манчестер Юнайтед» Фергюсона. Кроме 2009 и 2011 годов, Сэр Алекс выходил в финалы с МЮ в 1999 и 2008 годах (оба – победные).
Также Гвардиола стал седьмым тренером в истории, который выходил в финал Лиги чемпионов с двумя разными клубами.
Источник — Squawka
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