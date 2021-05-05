Гвардиола повторил достижение Моуриньо в Лиге чемпионов

«Манчестер Сити» дома выиграл ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов у ПСЖ (2:0) и вышел в финал турнира.
Как сообщает Opta, тренер «горожан» Пеп Гвардиола стал 7-м тренером в истории, которому удалось выйти в финал ЛЧ с двумя разными командами. Ранее аналогичное достижение покорилось Оттмару Хитцфельду, Луи ван Галу, Жозе Моуринью, Юппу Хайнкесу, Карло Анчелотти и Юргену Клоппу.
Ранее Гвардиола дважды выходил в финал Лиги чемпионов с «Барселоной» и выигрывал трофей (2009, 2011).
Отметим, что в матче с ПСЖ Гвардиола установил феноменальный рекорд в ЛЧ.
Источник — Opta
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.