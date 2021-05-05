Гвардиола повторил достижение Моуриньо в Лиге чемпионов

«Манчестер Сити» дома выиграл ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов у ПСЖ (2:0) и вышел в финал турнира.

Как сообщает Opta, тренер «горожан» Пеп Гвардиола стал 7-м тренером в истории, которому удалось выйти в финал ЛЧ с двумя разными командами. Ранее аналогичное достижение покорилось Оттмару Хитцфельду, Луи ван Галу, Жозе Моуринью, Юппу Хайнкесу, Карло Анчелотти и Юргену Клоппу.

Ранее Гвардиола дважды выходил в финал Лиги чемпионов с «Барселоной» и выигрывал трофей (2009, 2011).

Отметим, что в матче с ПСЖ Гвардиола установил феноменальный рекорд в ЛЧ.