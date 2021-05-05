Гвардиола повторил достижение Моуриньо в Лиге чемпионов

Наставник «Ман Сити» вывел команду в финал Лиги чемпионов

  • 05.05.2021 07:57
  • 2141 просмотр
  • 1 комментарий
Гвардиола повторил достижение Моуриньо в Лиге чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» дома выиграл ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов у ПСЖ (2:0) и вышел в финал турнира.

Как сообщает Opta, тренер «горожан» Пеп Гвардиола стал 7-м тренером в истории, которому удалось выйти в финал ЛЧ с двумя разными командами. Ранее аналогичное достижение покорилось Оттмару Хитцфельду, Луи ван Галу, Жозе Моуринью, Юппу Хайнкесу, Карло Анчелотти и Юргену Клоппу.

Ранее Гвардиола дважды выходил в финал Лиги чемпионов с «Барселоной» и выигрывал трофей (2009, 2011).

Отметим, что в матче с ПСЖ Гвардиола установил феноменальный рекорд в ЛЧ.

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Источник — Opta

(5 голосов)

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Комментарии
    Andriy_Bugayov
    online
      Andriy_Bugayov, 05.05.2021 08:15
    +1
    А сьогодні Томас Тухель може стати ПЕРШИМ в історії тренером, яkий виведе 2-й kлуб у фінал ЛЧ 2 сезони поспіль.
    Ссылка
    Andriy_Bugayov
    online
      Andriy_Bugayov, 05.05.2021 08:15
    +1
    А сьогодні Томас Тухель може стати ПЕРШИМ в історії тренером, яkий виведе 2-й kлуб у фінал ЛЧ 2 сезони поспіль.
    Ссылка
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