Экс-тренер Зинченко: «Саша сыграл блестяще, поучаствовал во всех голах»

Евгений Перевертайло считает, что украинский легионер «Манчестер Сити» очень помог победить ПСЖ

  • 05.05.2021 16:24
  • 1080 просмотров
  • 1 комментарий
Экс-тренер Зинченко: «Саша сыграл блестяще, поучаствовал во всех голах»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер брянского «Динамо» Евгений Перевертайло, работавший с защитником Александром Зинченко в «Уфе», прокомментировал выступление украинского легионера «Манчестер Сити» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с ПСЖ (2:0).
 
«Саша вчера сыграл блестяще, поучаствовал во всех забитых мячах. В эпизоде с первым голом особенно красиво сыграл – пас на Де Брюйне очень понравился.
 
Я работал с Зинченко в «Уфе», тогда сразу было понятно, что парень с великолепными способностями, чувствовался талант. Но еще важно, что он сам всегда хотел работать, совершенствоваться. Тренеру приятно развивать таких игроков. Саша очень восприимчив и адекватен к советам и подсказкам. Он быстро совершенствовался, рос буквально на глазах. Поэтому он и стал таким универсальным полузащитником. Кстати, когда он был у меня в «Уфе», я тоже использовал его на позиции крайнего защитника. Не только левого, но и правого.
 
Зинченко – целеустремленный профессионал. К тому же легкий человек по жизни, это важно. Он хорошо ладит с окружением вокруг себя, ему без разницы, кто перед ним – Агуэро или Засеев, умеет коммуницировать со всеми», – сказал Перевертайло.

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Источник — Sport24.ru

(8 голосов)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 05.05.2021 16:54
    0
    «Я никогда не видел, чтобы кто-то управлял футбольным матчем с позиции левого защитника. Пока сегодня не увидел Зинченко».
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    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 05.05.2021 16:54
    0
    «Я никогда не видел, чтобы кто-то управлял футбольным матчем с позиции левого защитника. Пока сегодня не увидел Зинченко».
    Ссылка
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