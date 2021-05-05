Экс-тренер Зинченко: «Саша сыграл блестяще, поучаствовал во всех голах»

Главный тренер брянского «Динамо» Евгений Перевертайло, работавший с защитником Александром Зинченко в «Уфе», прокомментировал выступление украинского легионера «Манчестер Сити» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с ПСЖ (2:0).



«Саша вчера сыграл блестяще, поучаствовал во всех забитых мячах. В эпизоде с первым голом особенно красиво сыграл – пас на Де Брюйне очень понравился.



Я работал с Зинченко в «Уфе», тогда сразу было понятно, что парень с великолепными способностями, чувствовался талант. Но еще важно, что он сам всегда хотел работать, совершенствоваться. Тренеру приятно развивать таких игроков. Саша очень восприимчив и адекватен к советам и подсказкам. Он быстро совершенствовался, рос буквально на глазах. Поэтому он и стал таким универсальным полузащитником. Кстати, когда он был у меня в «Уфе», я тоже использовал его на позиции крайнего защитника. Не только левого, но и правого.



Зинченко – целеустремленный профессионал. К тому же легкий человек по жизни, это важно. Он хорошо ладит с окружением вокруг себя, ему без разницы, кто перед ним – Агуэро или Засеев, умеет коммуницировать со всеми», – сказал Перевертайло.