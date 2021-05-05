ОФИЦИАЛЬНО. Павел Яковенко больше не главный тренер Оболони

Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию

  • 05.05.2021 14:49
  • 1071 просмотр
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Павел Яковенко больше не главный тренер Оболони
© ФК Оболонь. Павел Яковенко

Киевская «Оболонь» на своем официальном сайте объявила об отставке главного тренера Павла Яковенко.

Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. 56-летний специалист возглавлял команду с октября 2020 года.

В данный момент «Оболонь» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги Украины, набрав за 23 тура 33 очка.

Ранее сообщалось, что «Оболонь» выплатит Яковенко компенсацию, поскольку он был связан с клубом 1,5-годичным контрактом.

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Источник — ФК Оболонь

(5 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 05.05.2021 15:04
    0
    Не долго музыка играла, сначала опровергали всё, оказалось дыма без огня ... )
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 05.05.2021 15:04
    0
    Не долго музыка играла, сначала опровергали всё, оказалось дыма без огня ... )
    Ссылка
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