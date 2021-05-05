ОФИЦИАЛЬНО. Павел Яковенко больше не главный тренер Оболони

Киевская «Оболонь» на своем официальном сайте объявила об отставке главного тренера Павла Яковенко.
Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. 56-летний специалист возглавлял команду с октября 2020 года.
В данный момент «Оболонь» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги Украины, набрав за 23 тура 33 очка.
Ранее сообщалось, что «Оболонь» выплатит Яковенко компенсацию, поскольку он был связан с клубом 1,5-годичным контрактом.
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Источник — ФК Оболонь
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