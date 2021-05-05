Яковенко ведет с Оболонью переговоры о разрыве контракта

После мартовских неудач «Оболони» в чемпионате Украины клубное руководство решило отказаться от услуг главного тренера Павла Яковенко.

Сейчас тренировки проводит помощник Яковенко - Валерий Иващенко, он же руководил действиями столичной команды в последнем календарном матче с «Кристаллом» в Херсоне.

Поскольку Яковенко был связан с «Оболонью» 1,5-годичным контрактом, то уже неделю ведутся переговоры по его разрыву по обоюдному согласию сторон с выплатой компенсации тренеру.

Напомним, сейчас «Оболонь» идет седьмой в турнирной таблице Первой лиги. Яковенко возглавляет команду с октября 2020 года.