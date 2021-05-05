Яковенко ведет с Оболонью переговоры о разрыве контракта

При этом тренеру должны выплатить компенсацию

  • 05.05.2021 12:58
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Яковенко ведет с Оболонью переговоры о разрыве контракта
© ua-football.com. Павел Яковенко

После мартовских неудач «Оболони» в чемпионате Украины клубное руководство решило отказаться от услуг главного тренера Павла Яковенко.

Сейчас тренировки проводит помощник Яковенко - Валерий Иващенко, он же руководил действиями столичной команды в последнем календарном матче с «Кристаллом» в Херсоне.

Поскольку Яковенко был связан с «Оболонью» 1,5-годичным контрактом, то уже неделю ведутся переговоры по его разрыву по обоюдному согласию сторон с выплатой компенсации тренеру.

Напомним, сейчас «Оболонь» идет седьмой в турнирной таблице Первой лиги. Яковенко возглавляет команду с октября 2020 года.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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