В четверг, 6 мая, состоится ответный поединок 1/2 финала Лиги Европы, в котором лондонский «Арсенал» примет испанский «Вильярреал».
Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Стартовый свисток поединка прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Первый матч завершился победой «Вильярреала» со счетом 2:1.
«Арсенал» — «Вильярреал». Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги Европы.
В прямом эфире поединок «Арсенал» — «Вильярреал» покажут «Футбол 2» и MEGOGO.
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Источник — Sport.ua
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