Юрий ВЕРНИДУБ: «В таких играх рождается команда. У игроков горели глаза»

Главный тренер ФК «Шериф» Юрий Вернидуб рассказал о победе над «Петрокубом» (3:1) в полуфинале Кубка Молдовы.

- Ваши ощущения после такого матча?

- Я получил драйв в этом матче. Это был Кубок, достойный полуфинал. Скажу по игре. В таких играх рождается команда. Действительно команда, которая чего-то хочет. И это моя команда. Да, мы пропустили, но никто не остановился. Капитан поступил как настоящий капитан. Взял мяч, поставил на центр, сравнял счет. Было видно, что соперник во втором тайме подсел. Физически, наверное, не так готов.

- Что касается качества игры — было видно, что ваша команда прибавила после того, как пропустила.

- В первом тайме не скажу, что игра меня радовала. Неправильно действовал один из наших опорных игроков, Мусса. Плюс карточку получил, и мы не стали рисковать. Выпустили Тилля —футболиста, который может зацепиться за мяч, подыграть, пробить, дать передачу. Второй тайм начали без шансов для команды «Петрокуб». Были моменты, не использовали, потом пропустили со стандарта. Понятно было, что если пропустим, то это будет или стандарт, в лучшем случае, или контратака. Здесь сыграли правильно. В конце выпустили третьего защитника, сыграли в пять защитников. Думаю, и в будущем будем прорабатывать схемы, которые нам нужны для удержания счета и развития. Пока все хорошо.

- Сегодня первый раз так эмоционально реагировали на голы вашей команды?

- Потому что это драйв, адреналин. Я увидел глаза своих футболистов, когда мы пропустили, и получил удовольствие. Глаза были не опустошенные, а именно горели. Они знали, что так не может быть, и они это доказали. Я их поздравил в раздевалке. Времени отдыхать, правда, нет, 8 числа играть против «Зимбру». Завтра у нас тренировка, восстановление и подготовка к очередным играм.

- Вас ждет финал против ФК «Святой Георгий»…

- Ну, финал есть финал, будем готовиться. Для начала будем играть матчи чемпионата (осталось шесть туров), а потом будем думать о финале.