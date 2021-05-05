Малиновский отпраздновал день рождения в компании Коваленко и Миранчука

Во вторник, 4 мая, полузащитнику «Аталанты» и сборной Украины Руслану Малиновскому исполнилось 28 лет.
Футболист отпраздновал вместе со своими одноклубниками — украинцем Виктором Коваленко и россиянином Алексеем Миранчуком.
«28. Приятный вечер в отличной компании Виктора Коваленко и Алексея Миранчука», — прокомментировал Малиновский совместное фото.
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Источник — Instagram
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malinovskyi_18
Подтвержденный
28🎉🎉🎉 Приятный вечер в отличной компании😁
так позорно одеваться на праздник.
Ну ладно Малиновский, более-менее и кроссовки новые.
Витя - кроссовки новые, штанишки короткие и в стрёмной рубашке. Сразу видно, что ещё не заработал свой первый 1млн. долларов.
Но всех превзошёл Миранчук!
Спору нет - кеды новые!
НО свитер с двумя дырками и рваным левым рукавом это перебор!!!
Ношение обуви без носков нарушает гигиену ног, что приводит к появлению неприятного запаха. обувь без носков не защитит вас от инфекций. За один день каждая ступня может производить около 300 мл пота. А это – не стерильная жидкость, пот содержит бактерии, которые имеют свойство быстро размножаются во влажной среде.
А это кроссовки!
Ну может выскочили покурить...
И почему кроссовки и кеды, а не туфли (естественно под другую одежду)?
Ношение обуви без носков нарушает гигиену ног, что приводит к появлению неприятного запаха. обувь без носков не защитит вас от инфекций. За один день каждая ступня может производить около 300 мл пота. А это – не стерильная жидкость, пот содержит бактерии, которые имеют свойство быстро размножаются во влажной среде.
А это кроссовки!
Ну может выскочили покурить...
так позорно одеваться на праздник.
Ну ладно Малиновский, более-менее и кроссовки новые.
Витя - кроссовки новые, штанишки короткие и в стрёмной рубашке. Сразу видно, что ещё не заработал свой первый 1млн. долларов.
Но всех превзошёл Миранчук!
Спору нет - кеды новые!
НО свитер с двумя дырками и рваным левым рукавом это перебор!!!
так позорно одеваться на праздник.
Ну ладно Малиновский, более-менее и кроссовки новые.
Витя - кроссовки новые, штанишки короткие и в стрёмной рубашке. Сразу видно, что ещё не заработал свой первый 1млн. долларов.
Но всех превзошёл Миранчук!
Спору нет - кеды новые!
НО свитер с двумя дырками и рваным левым рукавом это перебор!!!
так позорно одеваться на праздник.
Ну ладно Малиновский, более-менее и кроссовки новые.
Витя - кроссовки новые, штанишки короткие и в стрёмной рубашке. Сразу видно, что ещё не заработал свой первый 1млн. долларов.
Но всех превзошёл Миранчук!
Спору нет - кеды новые!
НО свитер с двумя дырками и рваным левым рукавом это перебор!!!
так позорно одеваться на праздник.
Ну ладно Малиновский, более-менее и кроссовки новые.
Витя - кроссовки новые, штанишки короткие и в стрёмной рубашке. Сразу видно, что ещё не заработал свой первый 1млн. долларов.
Но всех превзошёл Миранчук!
Спору нет - кеды новые!
НО свитер с двумя дырками и рваным левым рукавом это перебор!!!
Ношение обуви без носков нарушает гигиену ног, что приводит к появлению неприятного запаха. обувь без носков не защитит вас от инфекций. За один день каждая ступня может производить около 300 мл пота. А это – не стерильная жидкость, пот содержит бактерии, которые имеют свойство быстро размножаются во влажной среде.
А это кроссовки!
Ну может выскочили покурить...
так позорно одеваться на праздник.
Ну ладно Малиновский, более-менее и кроссовки новые.
Витя - кроссовки новые, штанишки короткие и в стрёмной рубашке. Сразу видно, что ещё не заработал свой первый 1млн. долларов.
Но всех превзошёл Миранчук!
Спору нет - кеды новые!
НО свитер с двумя дырками и рваным левым рукавом это перебор!!!
malinovskyi_18
Подтвержденный
28🎉🎉🎉 Приятный вечер в отличной компании😁
так позорно одеваться на праздник.
Ну ладно Малиновский, более-менее и кроссовки новые.
Витя - кроссовки новые, штанишки короткие и в стрёмной рубашке. Сразу видно, что ещё не заработал свой первый 1млн. долларов.
Но всех превзошёл Миранчук!
Спору нет - кеды новые!
НО свитер с двумя дырками и рваным левым рукавом это перебор!!!
Ношение обуви без носков нарушает гигиену ног, что приводит к появлению неприятного запаха. обувь без носков не защитит вас от инфекций. За один день каждая ступня может производить около 300 мл пота. А это – не стерильная жидкость, пот содержит бактерии, которые имеют свойство быстро размножаются во влажной среде.
А это кроссовки!
Ну может выскочили покурить...
И почему кроссовки и кеды, а не туфли (естественно под другую одежду)?
так позорно одеваться на праздник.
Ну ладно Малиновский, более-менее и кроссовки новые.
Витя - кроссовки новые, штанишки короткие и в стрёмной рубашке. Сразу видно, что ещё не заработал свой первый 1млн. долларов.
Но всех превзошёл Миранчук!
Спору нет - кеды новые!
НО свитер с двумя дырками и рваным левым рукавом это перебор!!!
так позорно одеваться на праздник.
Ну ладно Малиновский, более-менее и кроссовки новые.
Витя - кроссовки новые, штанишки короткие и в стрёмной рубашке. Сразу видно, что ещё не заработал свой первый 1млн. долларов.
Но всех превзошёл Миранчук!
Спору нет - кеды новые!
НО свитер с двумя дырками и рваным левым рукавом это перебор!!!
так позорно одеваться на праздник.
Ну ладно Малиновский, более-менее и кроссовки новые.
Витя - кроссовки новые, штанишки короткие и в стрёмной рубашке. Сразу видно, что ещё не заработал свой первый 1млн. долларов.
Но всех превзошёл Миранчук!
Спору нет - кеды новые!
НО свитер с двумя дырками и рваным левым рукавом это перебор!!!
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