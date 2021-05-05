Малиновский отпраздновал день рождения в компании Коваленко и Миранчука

Украинскому полузащитнику «Аталанты» исполнилось 28 лет

  • 05.05.2021 09:02
  • 4374 просмотра
  • 18 комментариев
Малиновский отпраздновал день рождения в компании Коваленко и Миранчука
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 4 мая, полузащитнику «Аталанты» и сборной Украины Руслану Малиновскому исполнилось 28 лет.

Футболист отпраздновал вместе со своими одноклубниками — украинцем Виктором Коваленко и россиянином Алексеем Миранчуком.

«28. Приятный вечер в отличной компании Виктора Коваленко и Алексея Миранчука», — прокомментировал Малиновский совместное фото.

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Источник — Instagram

(11 голосов)

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Комментарии
    090545
    online
      090545, 05.05.2021 10:51
    0
    vok_vok, 05.05.2021 10:45
    Вони міняють взуття, як ми носки.
    Я в курсе. Даже наш Звонов (баскетболист) показал журналистке 100 пар обуви.)
    malinovskyi_18
    Подтвержденный
    28🎉🎉🎉 Приятный вечер в отличной компании😁
    Ссылка
    snowsky1
    online
      snowsky1, 05.05.2021 10:48
    0
    euro2012_za_2012euro, 05.05.2021 10:13
    Я не понимаю, как при таких деньгах,
    так позорно одеваться на праздник.
    Ну ладно Малиновский, более-менее и кроссовки новые.
    Витя - кроссовки новые, штанишки короткие и в стрёмной рубашке. Сразу видно, что ещё не заработал свой первый 1млн. долларов.
    Но всех превзошёл Миранчук!
    Спору нет - кеды новые!
    НО свитер с двумя дырками и рваным левым рукавом это перебор!!!
    А ты в европейской стране жил? Видел как там одеваются? Или дальше хуторе своего не вылазил.
    Ссылка
    vok_vok
    online
      vok_vok, 05.05.2021 10:45
    0
    090545, 05.05.2021 10:32
    Главный рахитизм это то, что не хватает денег на носки.))
    Ношение обуви без носков нарушает гигиену ног, что приводит к появлению неприятного запаха. обувь без носков не защитит вас от инфекций. За один день каждая ступня может производить около 300 мл пота. А это – не стерильная жидкость, пот содержит бактерии, которые имеют свойство быстро размножаются во влажной среде.
    А это кроссовки!
    Ну может выскочили покурить...
    Вони міняють взуття, як ми носки.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 05.05.2021 10:40
    0
    Почему силиконовые подруги футболистов носят одежду "от кутюр", а сами футболисты "от рванье"?
    И почему кроссовки и кеды, а не туфли (естественно под другую одежду)?
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 05.05.2021 10:34
    0
    Андрій Ванчак, 05.05.2021 10:32
    Сучасні прикиди це нєчьто!!! В нас це називали "в під'їзді вода", вигляд, як у бродяг якихось, крім Маліни)))
    Ему положено по статусу. Ведь у него ДР, а не у гостей.
    Ссылка
    KIPR ALECS
    online
      KIPR ALECS, 05.05.2021 10:33
    +3
    скажу вам ребята....чем больше доход тем больше поиг на одежду и мнение окружающих
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 05.05.2021 10:33
    0
    * - "в підвалі вода"
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 05.05.2021 10:32
    +2
    euro2012_za_2012euro, 05.05.2021 10:16
    Скачайте фото с Инстаграми и просмотрите внимательно с увеличением.
    Главный рахитизм это то, что не хватает денег на носки.))
    Ношение обуви без носков нарушает гигиену ног, что приводит к появлению неприятного запаха. обувь без носков не защитит вас от инфекций. За один день каждая ступня может производить около 300 мл пота. А это – не стерильная жидкость, пот содержит бактерии, которые имеют свойство быстро размножаются во влажной среде.
    А это кроссовки!
    Ну может выскочили покурить...
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 05.05.2021 10:32
    0
    Сучасні прикиди це нєчьто!!! В нас це називали "в під'їзді вода", вигляд, як у бродяг якихось, крім Маліни)))
    Ссылка
    KIPR ALECS
    online
      KIPR ALECS, 05.05.2021 10:28
    0
    euro2012_za_2012euro, 05.05.2021 10:13
    Я не понимаю, как при таких деньгах,
    так позорно одеваться на праздник.
    Ну ладно Малиновский, более-менее и кроссовки новые.
    Витя - кроссовки новые, штанишки короткие и в стрёмной рубашке. Сразу видно, что ещё не заработал свой первый 1млн. долларов.
    Но всех превзошёл Миранчук!
    Спору нет - кеды новые!
    НО свитер с двумя дырками и рваным левым рукавом это перебор!!!
    Та тож они только с шашлыча, ...дрова, природа
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 05.05.2021 10:27
    0
    euro2012_za_2012euro, 05.05.2021 10:13
    Я не понимаю, как при таких деньгах,
    так позорно одеваться на праздник.
    Ну ладно Малиновский, более-менее и кроссовки новые.
    Витя - кроссовки новые, штанишки короткие и в стрёмной рубашке. Сразу видно, что ещё не заработал свой первый 1млн. долларов.
    Но всех превзошёл Миранчук!
    Спору нет - кеды новые!
    НО свитер с двумя дырками и рваным левым рукавом это перебор!!!
    Ты еще скажи что у парней денег на носки не хватило... И сандали на них, чтоб ноги не потели...
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 05.05.2021 10:26
    0
    А Йосипа не позвали?)
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 05.05.2021 10:26
    0
    Говорят, баночный вирус заразнее ковида. Врут, наверное, но Руслану на заметку.
    Ссылка
    Jack Kilowat
    online
      Jack Kilowat, 05.05.2021 10:26
    0
    Миранчуку на данбасе две пули всадили? )) Живучий гад ))
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 05.05.2021 10:18
    0
    euro2012_za_2012euro, 05.05.2021 10:13
    Я не понимаю, как при таких деньгах,
    так позорно одеваться на праздник.
    Ну ладно Малиновский, более-менее и кроссовки новые.
    Витя - кроссовки новые, штанишки короткие и в стрёмной рубашке. Сразу видно, что ещё не заработал свой первый 1млн. долларов.
    Но всех превзошёл Миранчук!
    Спору нет - кеды новые!
    НО свитер с двумя дырками и рваным левым рукавом это перебор!!!
    это модой называется)
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 05.05.2021 10:16
    0
    Скачайте фото с Инстаграми и просмотрите внимательно с увеличением.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 05.05.2021 10:13
    +2
    Я не понимаю, как при таких деньгах,
    так позорно одеваться на праздник.
    Ну ладно Малиновский, более-менее и кроссовки новые.
    Витя - кроссовки новые, штанишки короткие и в стрёмной рубашке. Сразу видно, что ещё не заработал свой первый 1млн. долларов.
    Но всех превзошёл Миранчук!
    Спору нет - кеды новые!
    НО свитер с двумя дырками и рваным левым рукавом это перебор!!!
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 05.05.2021 10:03
    -4
    Кто такий Коваленко
    Ссылка
    KIPR ALECS
    online
      KIPR ALECS, 05.05.2021 10:33
    +3
    скажу вам ребята....чем больше доход тем больше поиг на одежду и мнение окружающих
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 05.05.2021 10:32
    +2
    euro2012_za_2012euro, 05.05.2021 10:16
    Скачайте фото с Инстаграми и просмотрите внимательно с увеличением.
    Главный рахитизм это то, что не хватает денег на носки.))
    Ношение обуви без носков нарушает гигиену ног, что приводит к появлению неприятного запаха. обувь без носков не защитит вас от инфекций. За один день каждая ступня может производить около 300 мл пота. А это – не стерильная жидкость, пот содержит бактерии, которые имеют свойство быстро размножаются во влажной среде.
    А это кроссовки!
    Ну может выскочили покурить...
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 05.05.2021 10:13
    +2
    Я не понимаю, как при таких деньгах,
    так позорно одеваться на праздник.
    Ну ладно Малиновский, более-менее и кроссовки новые.
    Витя - кроссовки новые, штанишки короткие и в стрёмной рубашке. Сразу видно, что ещё не заработал свой первый 1млн. долларов.
    Но всех превзошёл Миранчук!
    Спору нет - кеды новые!
    НО свитер с двумя дырками и рваным левым рукавом это перебор!!!
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 05.05.2021 10:51
    0
    vok_vok, 05.05.2021 10:45
    Вони міняють взуття, як ми носки.
    Я в курсе. Даже наш Звонов (баскетболист) показал журналистке 100 пар обуви.)
    malinovskyi_18
    Подтвержденный
    28🎉🎉🎉 Приятный вечер в отличной компании😁
    Ссылка
    snowsky1
    online
      snowsky1, 05.05.2021 10:48
    0
    euro2012_za_2012euro, 05.05.2021 10:13
    Я не понимаю, как при таких деньгах,
    так позорно одеваться на праздник.
    Ну ладно Малиновский, более-менее и кроссовки новые.
    Витя - кроссовки новые, штанишки короткие и в стрёмной рубашке. Сразу видно, что ещё не заработал свой первый 1млн. долларов.
    Но всех превзошёл Миранчук!
    Спору нет - кеды новые!
    НО свитер с двумя дырками и рваным левым рукавом это перебор!!!
    А ты в европейской стране жил? Видел как там одеваются? Или дальше хуторе своего не вылазил.
    Ссылка
    vok_vok
    online
      vok_vok, 05.05.2021 10:45
    0
    090545, 05.05.2021 10:32
    Главный рахитизм это то, что не хватает денег на носки.))
    Ношение обуви без носков нарушает гигиену ног, что приводит к появлению неприятного запаха. обувь без носков не защитит вас от инфекций. За один день каждая ступня может производить около 300 мл пота. А это – не стерильная жидкость, пот содержит бактерии, которые имеют свойство быстро размножаются во влажной среде.
    А это кроссовки!
    Ну может выскочили покурить...
    Вони міняють взуття, як ми носки.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 05.05.2021 10:40
    0
    Почему силиконовые подруги футболистов носят одежду "от кутюр", а сами футболисты "от рванье"?
    И почему кроссовки и кеды, а не туфли (естественно под другую одежду)?
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 05.05.2021 10:34
    0
    Андрій Ванчак, 05.05.2021 10:32
    Сучасні прикиди це нєчьто!!! В нас це називали "в під'їзді вода", вигляд, як у бродяг якихось, крім Маліни)))
    Ему положено по статусу. Ведь у него ДР, а не у гостей.
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 05.05.2021 10:33
    0
    * - "в підвалі вода"
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 05.05.2021 10:32
    0
    Сучасні прикиди це нєчьто!!! В нас це називали "в під'їзді вода", вигляд, як у бродяг якихось, крім Маліни)))
    Ссылка
    KIPR ALECS
    online
      KIPR ALECS, 05.05.2021 10:28
    0
    euro2012_za_2012euro, 05.05.2021 10:13
    Я не понимаю, как при таких деньгах,
    так позорно одеваться на праздник.
    Ну ладно Малиновский, более-менее и кроссовки новые.
    Витя - кроссовки новые, штанишки короткие и в стрёмной рубашке. Сразу видно, что ещё не заработал свой первый 1млн. долларов.
    Но всех превзошёл Миранчук!
    Спору нет - кеды новые!
    НО свитер с двумя дырками и рваным левым рукавом это перебор!!!
    Та тож они только с шашлыча, ...дрова, природа
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 05.05.2021 10:27
    0
    euro2012_za_2012euro, 05.05.2021 10:13
    Я не понимаю, как при таких деньгах,
    так позорно одеваться на праздник.
    Ну ладно Малиновский, более-менее и кроссовки новые.
    Витя - кроссовки новые, штанишки короткие и в стрёмной рубашке. Сразу видно, что ещё не заработал свой первый 1млн. долларов.
    Но всех превзошёл Миранчук!
    Спору нет - кеды новые!
    НО свитер с двумя дырками и рваным левым рукавом это перебор!!!
    Ты еще скажи что у парней денег на носки не хватило... И сандали на них, чтоб ноги не потели...
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 05.05.2021 10:26
    0
    А Йосипа не позвали?)
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 05.05.2021 10:26
    0
    Говорят, баночный вирус заразнее ковида. Врут, наверное, но Руслану на заметку.
    Ссылка
    Jack Kilowat
    online
      Jack Kilowat, 05.05.2021 10:26
    0
    Миранчуку на данбасе две пули всадили? )) Живучий гад ))
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 05.05.2021 10:18
    0
    euro2012_za_2012euro, 05.05.2021 10:13
    Я не понимаю, как при таких деньгах,
    так позорно одеваться на праздник.
    Ну ладно Малиновский, более-менее и кроссовки новые.
    Витя - кроссовки новые, штанишки короткие и в стрёмной рубашке. Сразу видно, что ещё не заработал свой первый 1млн. долларов.
    Но всех превзошёл Миранчук!
    Спору нет - кеды новые!
    НО свитер с двумя дырками и рваным левым рукавом это перебор!!!
    это модой называется)
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 05.05.2021 10:16
    0
    Скачайте фото с Инстаграми и просмотрите внимательно с увеличением.
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