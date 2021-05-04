ФОТО. Взрывной день. Аталанта поздравила Малиновского с 28-летием

Бергамаски рады, что украинец защищает их цвета

  • 04.05.2021 09:12
  • 3715 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Взрывной день. Аталанта поздравила Малиновского с 28-летием
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

«Аталанта» поздравила украинского полузащитника Руслана Малиновского с днем рождения. Четвертого мая футболисту клуба из Бергамо исполнилось 28 лет.
 
«Сегодня... взрывной день рождения! Всего наилучшего, Малина!», – сказано в сообщении.
 
Отметим, что Малиновский стал лучшим игроком чемпионата Италии в апреле. В текущем сезоне Серии А на его счету 6 голов и 10 ассистов в 32 матчах.

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Источник — ФК Аталанта Бергамо

(8 голосов)

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Комментарии
    Milan1990
    online
      Milan1990, 04.05.2021 10:31
    0
    28. Так быстро летит время. Ему нужно уходить именно сейчас, в клуб, который будет платить ему зп хотя бы в три раза больше, чем сейчас! А если повезёт, то и в 5. В Аталанте не дураки сидят, если не губу раскатывают, отдадут его за 25 млн, будет хорошо всем!
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 04.05.2021 10:22
    0
    Ого, старенький уже. Я думал ему 24 где-то. Ну да, правильно говорили тут что у нас игрок считается перспективным в 28 лет, а в хороших футбольных странах, - в 21
    Ссылка
    Milan1990
    online
      Milan1990, 04.05.2021 10:31
    0
    28. Так быстро летит время. Ему нужно уходить именно сейчас, в клуб, который будет платить ему зп хотя бы в три раза больше, чем сейчас! А если повезёт, то и в 5. В Аталанте не дураки сидят, если не губу раскатывают, отдадут его за 25 млн, будет хорошо всем!
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 04.05.2021 10:22
    0
    Ого, старенький уже. Я думал ему 24 где-то. Ну да, правильно говорили тут что у нас игрок считается перспективным в 28 лет, а в хороших футбольных странах, - в 21
    Ссылка
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