ФОТО. Взрывной день. Аталанта поздравила Малиновского с 28-летием

«Аталанта» поздравила украинского полузащитника Руслана Малиновского с днем рождения. Четвертого мая футболисту клуба из Бергамо исполнилось 28 лет.
«Сегодня... взрывной день рождения! Всего наилучшего, Малина!», – сказано в сообщении.
Отметим, что Малиновский стал лучшим игроком чемпионата Италии в апреле. В текущем сезоне Серии А на его счету 6 голов и 10 ассистов в 32 матчах.
Oggi un compleanno... esplosivo! 💣🎉 З днем народження, Ruslan!! 🇺🇦🖤💙— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) May 3, 2021
There’s an... explosive birthday today! 🥳💥 Many happy returns Malina!! 🎂
⠀#AuguriRuslan #Malinovskyi #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/hKjd9BRAwZ
Источник — ФК Аталанта Бергамо
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