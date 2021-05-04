ФОТО. Взрывной день. Аталанта поздравила Малиновского с 28-летием

«Аталанта» поздравила украинского полузащитника Руслана Малиновского с днем рождения. Четвертого мая футболисту клуба из Бергамо исполнилось 28 лет.



«Сегодня... взрывной день рождения! Всего наилучшего, Малина!», – сказано в сообщении.



Отметим, что Малиновский стал лучшим игроком чемпионата Италии в апреле. В текущем сезоне Серии А на его счету 6 голов и 10 ассистов в 32 матчах.