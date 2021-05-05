В прекрасной форме! 74-летняя теннисистка сыграла в турнире ITF во Флориде

74-летняя теннисистка Гейл Фолкенберг проиграла в квалификации турнира ITF во Флориде 796-й ракетке мира, 20-летней Тифани Фике (0:6, 0:6).

74-летняя Фолкенберг не взяла ни одного гейма, но все равно осталась довольна игрой, а особенно двумя эйсами. Спортсменка обещает не бросать теннис, она уверена, что все еще может выиграть матч на профессиональном уровне:

«Мне 74 года, но я в прекрасной форме! За исключением коленей, которые подустали, все в порядке. Я никогда не получала травм. Я не курю, не пью, не принимаю наркотики и придерживаюсь очень сбалансированной диеты: овощи, картофель и фрукты.

У меня очень хорошая подача с руки. Два эйса – это неплохо, правда? Я над этим работаю. Грунт – не мое любимое покрытие, мне комфортнее на харде, но я вполне довольна своим уровнем в матче. Я набирала очки, было несколько равных геймов, «ровно». Я постепенно возвращаюсь на свой уровень, мне просто нужно больше играть.

Я буду продолжать работать. Нужно сохранять позитивный настрой, чтобы двигаться вперед и прибавлять. Я буду играть, пока мое тело не скажет «стоп». Я все еще могу выиграть профессиональный матч».