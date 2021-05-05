МАРКИНЬОС: «У команд были разные стратегии. Все сводилось к мелким деталям»

Капитан «ПСЖ» прокомментировал поражение от «Манчестер Сити»

  • 05.05.2021 05:37
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МАРКИНЬОС: «У команд были разные стратегии. Все сводилось к мелким деталям»
© ПСЖ. Маркиньос

Капитан «ПСЖ» Маркиньос прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в полуфинале Лиги чемпионов:

«Мы отдавали все силы. Хорошо начали игру и прессинговали соперников очень высоко, но все решилось в мелочах. Они держались стойко, хорошо оборонялись и открыли счет, что усложнило нам задачу. Мы стремились продолжать так и во втором тайме, но пропустили еще, что нас окончательно добило.

Мы должны подумать над тем, что нам нужно улучшить. У двух команд были разные стратегии. «Сити» – команда, которая очень хорошо держит мяч. Мы пытались действовать агрессивно, чтобы не позволять им комбинировать. Но в итоге все сводилось к мелким деталям, как это часто бывает в больших матчах».

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Источник — УЕФА

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