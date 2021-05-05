Рияд МАРЕЗ: «Два гола Манчестер Сити родились именно в контратаках»

Хавбек «Манчестер Сити» стал автором дубля в ворота «ПСЖ»

  • 05.05.2021 05:07
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Рияд МАРЕЗ: «Два гола Манчестер Сити родились именно в контратаках»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез, автор дубля, прокомментировал победу над «ПСЖ» (2:0) в полуфинале Лиги чемпионов:

«Очень хорошая игра. Мы снова не смогли нормально ее начать: хорошего первого тайма в нашем исполнении не было, – но мы забили и почувствовали себя комфортнее. Вторую половину отыграли хорошо и могли забить больше. А после предъявления красной карточки стало спокойнее.

Не могу сказать, что именно таким был план на игру – контратаковать. Но соперник наступал, и два наши гола родились именно на контрвыпадах. В субботу нас ждет следующий матч, и нам нужна победа, чтобы оформить чемпионство. И тогда уже сосредоточимся на подготовке к финалу Лиги чемпионов».

ГОЛ! 1:0. Рияд Марез, 11 мин.

ГОЛ! 2:0. Рияд Марез, 63 мин.

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Источник — Sport.ua

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