WhoScored поставил Зинченко хорошую оценку, Рияд Марез получил 9.7!

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко за игру против «ПСЖ» получил хорошую оценку 7.4.

Это выше командной оценки английского коллектива (7.2). Украинец получил предупреждение в концовке игры. Лучшим игроком встречи назван автор дубля Рияд Марез (9.7). Хавбек Фил Фоден оценен в 8.5.

«Манчестер Сити» дома выиграл ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов у «ПСЖ» (2:0). Оба мяч на счету форварда «горожан» Рияда Мареза. В первом матче англичане выиграли со счетом 2:1. Таким образом, «горожане» впервые в истории вышли в финал Лиги чемпионов.

Оценки WhoScored за матч полуфинала ЛЧ «Манчестер Сити» – «ПСЖ» – 2:0.