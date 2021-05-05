WhoScored поставил Зинченко хорошую оценку, Рияд Марез получил 9.7!

Украинский защитник «Манчестер Сити» за игру против «ПСЖ» получил 7.4

  • 05.05.2021 04:00
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WhoScored поставил Зинченко хорошую оценку, Рияд Марез получил 9.7!
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко за игру против «ПСЖ» получил хорошую оценку 7.4.

Это выше командной оценки английского коллектива (7.2). Украинец получил предупреждение в концовке игры. Лучшим игроком встречи назван автор дубля Рияд Марез (9.7). Хавбек Фил Фоден оценен в 8.5.

«Манчестер Сити» дома выиграл ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов у «ПСЖ» (2:0). Оба мяч на счету форварда «горожан» Рияда Мареза. В первом матче англичане выиграли со счетом 2:1. Таким образом, «горожане» впервые в истории вышли в финал Лиги чемпионов.

Оценки WhoScored за матч полуфинала ЛЧ «Манчестер Сити» – «ПСЖ» – 2:0.

 

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Источник — WhoScored.com

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