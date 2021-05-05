Челси
0 : 0
Реал Мадрид
05.05.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Челси – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов

  • 05.05.2021 03:44
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Челси – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

5 мая в 22:00 в ответном поединке 1/2 финала Лиги чемпионов «Челси» принимает «Реал». 

В первой встрече команды под аккомпанемент жуткого ливня расписали мировую в Мадриде (1:1). Команда Томаса Тухеля лучше провела начало встречи, открыв счет первой, но еще до перерыва отметился Карим Бензема, который в 33-летнем возрасте догнал легендарного нападающего «сливочных» Рауля Гонсалеса по количеству голов в Лиге чемпионов (по 71). Вторая половина встречи не принесла ни одной из команд успеха.

В прямом эфире поединок можно посмотреть на телеканале «Футбол 2» и сервисе MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Видеотрансляция полуфинала Лиги чемпионов «Челси» – «Реал».

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Источник — Sport.ua

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